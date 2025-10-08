G4Media.ro
Germania pune capăt procedurii accelerate de obținere a cetățeniei, pe fondul schimbării atitudinii față de migrație

Parlamentul Germaniei a abrogat programul de cetățenie rapidă, reflectând schimbarea bruscă de atitudine față de migrație în principala putere economică a Europei, aflată în căutare de forță de muncă, transmite The Guardian.

Conservatorii cancelarului Friedrich Merz au promis, în cadrul campaniei electorale din acest an, să anuleze legea care le permitea persoanelor considerate „excepțional de bine integrate” să obțină cetățenia germană după trei ani, în loc de cinci.

„Pașaportul german trebuie să fie o recunoaștere a unui proces de integrare reușit, nu un stimulent pentru imigrația ilegală”, a declarat ministrul de interne Alexander Dobrindt în fața parlamentului.

Restul noii legi privind cetățenia – una dintre realizările semnificative ale fostului guvern condus de Olaf Scholz (format din social-democrați, liberali și verzi) – va rămâne în vigoare, în ciuda promisiunilor conservatorilor de a revizui reforme precum dubla cetățenie și reducerea perioadei de așteptare de la opt ani la cinci.

Partidul Social-Democrat (SPD), acum partener minoritar în coaliția condusă de Merz, și-a apărat sprijinul pentru modificare, argumentând că programul accelerat a fost rareori folosit și că esența liberalizării rămâne neschimbată.

Din cele 300.000 de naturalizări înregistrate în 2024 – un record –, doar câteva sute au fost acordate prin procedura accelerată, concepută inițial ca un stimulent pentru persoanele foarte calificate și mobile, care ar putea alege să se stabilească în Germania, țară confruntată cu o criză acută de forță de muncă.

Candidații trebuiau să demonstreze realizări precum cunoașterea excelentă a limbii germane, implicare în activități voluntare sau succese profesionale ori academice.

Atitudinea față de imigrație s-a înăsprit considerabil în Germania, parțial din cauza presiunii exercitate de nivelul ridicat al imigrației asupra serviciilor publice locale. Această schimbare a contribuit la ascensiunea partidului de extremă dreaptă Alternativa pentru Germania (AfD), care a ajuns pe primul loc în unele sondaje.

