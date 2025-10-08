G4Media.ro
Donadl trump discută cu jurnaliștii în Air Force One în drum spre Alaska pentru summitul cu Putin
Sursa foto: Andrew Harnik / Getty images / Profimedia

Trump anunţă că poate se va duce la sfârşitul săptămânii în Orientul Mijlociu: „Negocierile între Israel şi Hamas avansează foarte bine”

Preşedintele american Donald Trump anunţă miercuri că s-ar putea duce în Orientul Mijlociu la sfârşitul săptămânii, în contextul în care un acord între Israel şi Hamas pare ”foarte aproape”, relatează AFP, transmite News.ro.

”Poate că mă voi duce acolo către sfârşitul săptămânii, poate duminică, de fapt. Vom vedea, dar există şanse puternice ca acest lucru să se facă”, a anunţat în Biroul Oval preşedintele republican.

”Negocierile avansează foarte bine”, a dat el asigurări.

