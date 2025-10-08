O dublă a lui Mohamed Salah trimite Egiptul la Cupa Mondială din 2026
Naţionala Egiptului s-a calificat miercuri la Cupa Mondială de fotbal din 2026, după ce a învins Djibouti cu scorul de 3-0, la Casablanca. Este pentru a patra oară în istorie când Egiptul va participa la CM, după ediţiile din 1934, 1990 şi 2018, informează AFP, transmite News.ro.
Golurile Egiptului au fost marcate de Ibrahim Adel (min. 8) şi Mohamed Salah (min. 13 şi 84), în meciul care s-a disputat în Maroc din cauza ineligibilităţii stadioanelor din Djibouti.
„Aţi umplut de bucurie inimile egiptenilor”, a reacţionat imediat preşedintele Abdel Fattah al-Sissi pe contul său de Facebook. „Doresc să adresez sincere felicitări eroilor echipei noastre naţionale de fotbal cu ocazia calificării meritate la Cupa Mondială din 2026.”
Egiptul, care a terminat oficial pe primul loc în grupa A a calificărilor africane, a ajuns la un total de 23 de puncte, cu 5 puncte în faţa Burkinei Faso, care termină pe locul al doilea (18 puncte). Echipa lui Mohamed Salah trebuia să câştige pentru a-şi asigura calificarea, indiferent de rezultatul celorlalte meciuri din etapa a noua şi penultima din grupa A a zonei Africa.
