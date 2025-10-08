O dublă a lui Mohamed Salah trimite Egiptul la Cupa Mondială din 2026

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Naţionala Egiptului s-a calificat miercuri la Cupa Mondială de fotbal din 2026, după ce a învins Djibouti cu scorul de 3-0, la Casablanca. Este pentru a patra oară în istorie când Egiptul va participa la CM, după ediţiile din 1934, 1990 şi 2018, informează AFP, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Golurile Egiptului au fost marcate de Ibrahim Adel (min. 8) şi Mohamed Salah (min. 13 şi 84), în meciul care s-a disputat în Maroc din cauza ineligibilităţii stadioanelor din Djibouti.

„Aţi umplut de bucurie inimile egiptenilor”, a reacţionat imediat preşedintele Abdel Fattah al-Sissi pe contul său de Facebook. „Doresc să adresez sincere felicitări eroilor echipei noastre naţionale de fotbal cu ocazia calificării meritate la Cupa Mondială din 2026.”

Egiptul, care a terminat oficial pe primul loc în grupa A a calificărilor africane, a ajuns la un total de 23 de puncte, cu 5 puncte în faţa Burkinei Faso, care termină pe locul al doilea (18 puncte). Echipa lui Mohamed Salah trebuia să câştige pentru a-şi asigura calificarea, indiferent de rezultatul celorlalte meciuri din etapa a noua şi penultima din grupa A a zonei Africa.