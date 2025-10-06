Cum reușește preşedinta Mexicului să aibă o cotă de popularitate de 70% chiar şi după un an de la preluarea mandatului

La un an de la învestirea sa ca prima femeie care ajunge preşedinte al Mexicului, Claudia Sheinbaum se bucură în continuare de un sprijin popular pe care mulţi lideri îl pot doar visa, relatează canalul de știri CNN, citat de News.ro.

Aproximativ 70% dintre mexicani aprobă performanţa ei, potrivit unui sondaj realizat în august de Buendía & Márquez pentru ziarul El Universal.

Deşi această proporţie este în scădere faţă de cele 80 de procente avute în februarie, este un rezultat ce contrastează puternic cu cel al preşedintelui american Donald Trump, de exemplu, a cărui popularitate se situează la puţin peste 40% la opt luni de la începutul celui de-al doilea mandat, potrivit unui sondaj CNN.

Care este, aşadar, cheia succesului lui Sheinbaum? Sondajele sugerează că una dintre realizările sale cele mai populare a fost extinderea programelor de asistenţă socială pentru milioane de cetăţeni, inclusiv vârstnici, studenţi, mame singure şi femei în general. Acestea sunt, în parte, o continuare a politicilor care l-au făcut atât de popular şi pe predecesorul şi mentorul său, fostul preşedinte Andres Manuel Lopez Obrador, şi reflectă sloganul care l-a propulsat la putere: „Pentru binele tuturor, mai întâi săracii”.

Sheinbaum a fost aleasă prima femeie preşedinte a Mexicului în iunie 2024, cu aproximativ 60% din voturi, în parte datorită promisiunii sale de a continua moştenirea lui Lopez Obrador. Dar de când a ajuns la putere, ea a făcut mai mult decât să urmeze pur şi simplu agenda lui. Analiştii indică alte trei domenii care i-au adus laude lui Sheinbaum: modul în care a gestionat relaţiile cu Statele Unite şi cu Trump, lupta împotriva corupţiei şi apropiata Cupă Mondială de fotbal.

RAŢIONALĂ ÎN FAŢA LUI TRUMP

Liderul mexican a câştigat multe aplauze pentru abordarea sa echilibrată faţă de preşedintele SUA, inclusiv pentru mantra sa de a-şi păstra „capul limpede”.

În timp ce Trump a intensificat presiunea asupra ei cu ordine care includeau redenumirea Golfului Mexic în Golful Americii şi declararea cartelurilor de droguri ca organizaţii teroriste – un act ce ar putea deschide calea pentru utilizarea forţei militare americane pe teritoriul mexican – , Sheinbaum a urmat o linie diplomatică între cooperarea în materie de securitate şi imigraţie cerând în acelaşi timp respectarea suveranităţii mexicane.

Deşi a îndeplinit multe dintre cererile lui Trump, cum ar fi creşterea numărului de soldaţi la frontiera cu SUA pentru a descuraja traficul de droguri, primirea a mii de imigranţi deportaţi din SUA şi extrădarea a zeci de membri ai cartelurilor căutaţi de guvernul american, ea a rămas fermă în faţa retoricii acestuia.

În timpul unui discurs ţinut duminică în piaţa emblematică El Zócalo din Mexico City, în care Sheinbaum a subliniat reducerea criminalităţii ca fiind una dintre cele mai importante realizări ale primului său an, ea a menţionat, de asemenea, în mod clar, că „Mexicul nu acceptă interferenţe, nu acceptă intervenţionismul. Suntem o ţară liberă, independentă şi suverană”, a subliniat ea.

Experţii spun că această abordare nu numai că i-a îmbunătăţit imaginea internaţională, dar a ajutat-o şi să abordeze unele dintre numeroasele probleme de securitate care afectează ţara de zeci de ani.

SCĂDEREA CRIMINALITĂŢII

În primul an al mandatului lui Sheinbaum, rata mai multor infracţiuni cu impact ridicat a scăzut drastic, potrivit cifrelor oficiale.

În primele 11 luni ale mandatului lui Sheinbaum, în Mexic au fost înregistrate 23.917 omoruri intenţionate, în scădere faţă de cele 31.801 în primele 11 luni ale mandatului lui López Obrador.

Asta nu înseamnă că Sheinbaum nu se confruntă cu provocări în acest domeniu. Scăderea criminalităţii nu a fost uniformă în întreaga ţară. În statul Sinaloa, din nord-vestul ţării, omuciderile intenţionate au crescut cu 400% în anul care a urmat arestării traficantului de droguri Ismael „El Mayo” Zambada în iulie 2024, ceea ce a declanşat ciocniri între facţiunile cartelului pe care forţele de securitate federale nu au reuşit până acum să le stăpânească.

Mai mult, 63,2% dintre mexicani spun că se simt în nesiguranţă în oraşul lor, potrivit unui raport al Institutului Naţional de Statistică şi Geografie. Şi majoritatea mexicanilor consideră că problemele de securitate sunt în continuare cea mai importantă problemă a ţării, potrivit mai multor sondaje.

LUPTA ÎMPOTRIVA CORUPŢIEI

Un alt domeniu în care Sheinbaum a câştigat sprijin este lupta împotriva corupţiei, în special împotriva funcţionarilor implicaţi în furtul de combustibil, care este o problemă majoră în ţară.

Cunoscut în Mexic sub numele de „fiscal huachicol”, furtul de benzină şi motorină în scopul obţinerii de profit ilegal a devenit o sursă tot mai importantă de venituri pentru grupurile criminale şi este uneori alimentat de corupţia din cadrul guvernului.

La începutul lunii septembrie, secretarul pentru securitate Omar García Harfuch a anunţat că autorităţile au arestat 14 persoane suspectate de implicare într-o schemă de contrabandă cu combustibil la scară largă. Printre cei arestaţi se aflau marinari, foşti funcţionari vamali şi oameni de afaceri. Această acţiune de reprimare este considerată o evoluţie semnificativă în campania lui Sheinbaum împotriva corupţiei şi a câştigat sprijinul a 70% dintre mexicani, potrivit unui sondaj realizat de Enkoll pentru ziarul El País şi W Radio, chiar dacă mulţi experţi compară progresele înregistrate până acum cu o picătură într-un ocean.

CUPA MONDIALĂ, O OPORTUNITATE DE A ÎNSCRIE

În timp ce aceste probleme au dominat primul an al mandatului lui Sheinbaum, problema care pare să domine cel mai probabil al doilea an al mandatului său este găzduirea de către Mexic a Cupei Mondiale la fotbal din 2026, împreună cu Statele Unite şi Canada.

Va fi a treia oară când Mexicul găzduieşte Cupa Mondială – a fost gazdă, singură, în 1970 şi 1986 – şi, de această dată, va organiza 13 meciuri, inclusiv meciul de deschidere din 11 iunie.

Atât guvernul, cât şi sectorul privat văd o oportunitate de a atrage turişti şi venituri, dar recunosc că ţara trebuie să-şi pregătească infrastructura pentru a primi vizitatorii care vor sosi în cele trei oraşe cu stadioane pentru Cupa Mondială: Ciudad de Mexico, Guadalajara şi Monterrey.

Există şi potenţiale obstacole. Unii locuitori din Ciudad de Mexico se întreabă dacă va mai avea capitala capacitatea de a găzdui turneul, după ce vara aceasta a fost marcată de ploi istorice care au provocat multiple inundaţii, prăbuşirea drumurilor şi afectarea funcţionării metroului, principala reţea de transport public a oraşului. În plus, unele grupuri au organizat proteste pentru a se opune lucrărilor legate de Cupa Mondială.

Sheinbaum însăşi a identificat turneul ca fiind „o vitrină pentru Mexic” şi probabil că popularitatea ei va creşte şi mai mult dacă va reuşi să îl organizeze fără probleme.

Este pentru prima dată în istorie când turneul este găzduit de trei ţări separate. Din fericire pentru Sheinbaum, având în vedere abilitatea ei de a gestiona relaţia cu Trump, ea are deja un avantaj când vine vorba de cooperarea cu celelalte gazde ale Cupei Mondiale.