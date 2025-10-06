„Mai am o singură misiune” – Ronnie O’Sullivan anunță care va fi „ultimul său dans” din snooker înainte de retragere

În luna decembrie a acestui an, Ronnie O’Sullivan va împlini 50 de ani. Nu se gândește (încă) la retragere, iar în cadrul unui interviu pentru express.co.uk cel supranumit „The Rocket” spune că mai are o singură misiune în snooker, sportul care i-a adus atâtea satisfacții în viață: să cucerească încă un titlu la Campionatul Mondial de la Crucible.

O’Sullivan îi asigură pe fani că va mai juca doi ani de zile în circuitul mondial de snooker

Absent mare parte din sezonul trecut, Ronnie a alimentat zvonurile unei retrageri din snooker. Între timp s-a mutat din Marea Britanie la Dubai, alături de soția sa, iar acum a discutat clar cu sursa citată despre retragerea din snooker.

O’Sullivan vrea să mai joace cel puțin încă doi ani de zile, iar în materie de rezultate mai are un singur obiectiv – un titlu mondial care să-i aducă un record istoric: 8 coroane la Crucible.

În plus, dacă va reuși să se impună, Ronnie va deveni primul jucător de 50 de ani care să triumfe la Sheffield.

„Întotdeauna am spus că nu mi-a mai rămas nimic de făcut în snooker, dar asta e tot ce mi-a mai rămas de realizat (n.r. să mai câștige un titlu mondial)”, a declarat O’Sullivan, care va împlini 50 de ani în decembrie.

„Voi încerca să obțin încă două sau trei titluri mondiale, știind că probabil nu voi obține trei, poate nici două — dar s-ar putea să obțin unul.

Am de gând să țintesc sus. Dacă țintești mult peste ceea ce vrei să realizezi, chiar dacă nu ajungi acolo, ajungi undeva unde ești fericit cu tine”, transmite Ronnie O’Sullivan.

În prezent, Ronnie se află la egalitate cu Stephen Hendry, fiecare cu câte șapte titluri mondiale, iar acum vizează să dețină de unul singur recordul.

„Nu are rost să spun că mi-ar plăcea să ajung în sferturile de finală. Dacă aș face doar asta, acolo m-aș opri. Este vorba despre a-mi împinge mintea dincolo de linia de sosire” – Ronnie O’Sullivan.

La ultimul CM la care a participat, O’Sullivan a fost învins în semifinale de Zhao Xintong, cel care avea să devină campion al lumii după o finală cu Mark Williams.

În prezent, Ronnie se află pe locul 4 mondial. El este deținătorul celor mai multe trofee din istoria snookerului — 41 de titluri de clasament, 23 de trofee din Tripla Coroană, 17 break-uri de 147 de puncte și peste 1.300 de break-uri de peste 100 de puncte.

Celebra clasă ’92 din snooker încă rezistă

Alături de John Higgins și Mark Williams, Ronnie formează celebra clasă ’92 din snooker.

Toți trei continuă să joace la cel mai înalt nivel, iar „The Rocket” este de părere că unul dintre ei ar putea ridica trofeul de la Crucible chiar și după vârsta de 50 de ani.

„Cred că se poate. Williams a fost aproape anul acesta să triumfe (n.r. a jucat finala). Eu am fost aproape, chiar dacă nu am jucat grozav.

Nu-mi caut scuze, dar cred că oricare dintre noi poate reuși. Doar că trebuie să fie în următorii doi sau trei ani, pentru că e tot ce ne-a mai rămas la acest nivel”, conchide O’Sullivan.

Între timp, Ronnie va reveni în această săptămână la masa de joc: îl va întâlni în premieră pe tânărul ucrainean Iulian Boiko (20 de ani), într-un duel care promite spectacol.

Meciul va avea loc marți, la Xi’an Grand Prix.

Turneul chinez va avea loc în perioada 7-13 octombrie, iar formatul va fi unul neobișnuit: începe marți și se încheie luni. În România, competiția va putea fi urmărită în direct pe canalele Eurosport.

Premii Xi’an Grand Prix 2025

Câștigător: £177.000

Finalist: £76.000

Semifinale: £34.500

Sferturi de finală: £22.350

Optimi: £14.000

Șaisprezecimi: £9.400

Turul întâi: £5.350

Cel mai mare break: £5.000.

Cum se joacă la Xi’an