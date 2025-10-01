Ronnie O’Sullivan anunță o schimbare majoră în carieră

Ronnie O’Sullivan a anunțat la talkSPORT că va intra într-o nouă etapă a carierei sale din snooker, una în care va juca mai puțin și va avea ca țintă principală concentrarea energiei pe Campionatul Mondial de la Sheffield.

Ronnie O’Sullivan anunță că se va concentra pe Campionatul Mondial de snooker în ultima parte a carierei

Legendă absolută a snookerului mondial, Ronnie își dorește să mai câștige o dată trofeul suprem de la Crucible, iar în acest sens va prioritiza tot programul în funcție de participarea la Campionatul Mondial.

O’Sullivan precizează că este puțin probabil să participe la Mastersul din 2026. În vârstă de 49 de ani, „The Rocket” își va reduce programul competițional.

„Probabil că nu voi juca la Masters anul acesta”, a declarat O’Sullivan la talkSPORT.

„M-am mutat în Dubai, iar o mare parte din munca mea este în China și Orientul Mijlociu. Decalajul orar este infernal. Nu este ușor să zbor mereu în Marea Britanie”, transmite Ronnie.

Odată cu mutarea în Dubai s-a schimbat și programul „Rachetei”: va juca în următoarea perioadă doar la trei turnee, iar printre acestea se găsesc competiții importante precum Campionatul Marii Britanii și Campionatul Mondial de la Crucible (ar putea participa, de asemenea, și la Tour Championship).

„Cred că voi juca doar Campionatul Marii Britanii… sper să joc Campionatul Turistic, dacă m-am calificat, și apoi Campionatul Mondial. Ar fi frumos să mai câștig o dată înainte să mai sparg un tac”, a spus O’Sullivan zâmbind.

În 2022, Ronnie a devenit cel mai în vârstă jucător de snooker care triumfă la Crucible. Legendarul jucător admite că se află tot mai aproape de retragerea din sportul de performanță și că are o țintă clară: cel de-al optulea titlu de la CM de la Sheffield.

„Are sens să fac din asta (n.r. Campionatul Mondial) principalul obiectiv. În mintea mea, mă gândesc: Hai să mă pregătesc pentru Sheffield în următorii trei ani.

Niciodată nu am fost condus de titluri. Orice se întâmplă între timp nu e atât de important. Sheffield este o bestie diferită care se potrivește stilului meu”, a transmis Ronnie O’Sullivan.