Ronnie O’Sullivan s-a mutat din Anglia după un ultimatum primit de la partenera sa
Ronnie O’Sullivan, legenda snookerului mondial, a anunțat că s-a mutat din Marea Britanie la Dubai și că în spatele deciziei a stat un ultimatum primit de la actrița Laila Rouass, actuala sa parteneră.
După ce a părăsit Campionatul Mondial de la Crucible în semifinale (înfrângere clară cu Zhao Xintong), Ronnie a simțit nevoia unui restart în viață, iar în acest sens a ales un loc mai cald și mai aproape de turneele din Asia: s-a mutat la Dubai.
Cel supranumit „The Rocket” mărturisește că decizia nu i-a aparținut în totalitate, în spatele ei stând de fapt un ultimatum primit de la Laila Rouass (54 de ani), soția sa.
„Soția mea nu era prea încântată de Sheffield”, a recunoscut O’Sullivan. „Așa că a spus că ori mergem în Spania, ori în Dubai. Iar eu m-am gândit că Dubai este mai aproape de China. Și are sens (n.r. decizia luată), pentru că toate turneele mele sunt acolo”, a transmis Ronnie.
După ce preț de câteva luni au fost despărțiți (conform presei din Marea Britanie), Ronnie și Laila s-au căsătorit în secret la Londra, ceremonia fiind una intimă, transmite mirror.co.uk.
Acum, cuplul își trăiește viața în Dubai, acolo unde de altfel Ronnie are o academie de snooker și o bază de antrenament de ultimă generație.
„Chiar îmi place acolo (n.r. în Dubai). Grozave săli de sport. Am întâlnit niște prieteni foarte drăguți și m-am integrat foarte bine. Prefer căldura decât frigul”, a spus O’Sullivan, cel care pe 5 decembrie va împlini 50 de ani.
Ronnie O’Sullivan a anunțat la talkSPORT că va intra într-o nouă etapă a carierei sale din snooker, una în care va juca mai puțin și va avea ca țintă principală concentrarea energiei pe Campionatul Mondial de la Sheffield.
Legendă absolută a snookerului mondial, Ronnie își dorește să mai câștige o dată trofeul suprem de la Crucible (are în CV șapte titluri), iar în acest sens va prioritiza tot programul în funcție de participarea la Campionatul Mondial.
