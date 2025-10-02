G4Media.ro
Ronnie O’Sullivan s-a mutat din Anglia după un ultimatum primit de la…

Ronnie O'Sullivan, de șapte ori campion mondial la snooker, la masa de joc. Englezul este cel mai iubit jucător din istoria acestui sport.
Ronnie O'Sullivan / Sursa foto: Cheong Kam Ka / Xinhua News / Profimedia

Ronnie O’Sullivan s-a mutat din Anglia după un ultimatum primit de la partenera sa

Ronnie O’Sullivan, legenda snookerului mondial, a anunțat că s-a mutat din Marea Britanie la Dubai și că în spatele deciziei a stat un ultimatum primit de la actrița Laila Rouass, actuala sa parteneră.

După ce a părăsit Campionatul Mondial de la Crucible în semifinale (înfrângere clară cu Zhao Xintong), Ronnie a simțit nevoia unui restart în viață, iar în acest sens a ales un loc mai cald și mai aproape de turneele din Asia: s-a mutat la Dubai.

Cel supranumit „The Rocket” mărturisește că decizia nu i-a aparținut în totalitate, în spatele ei stând de fapt un ultimatum primit de la Laila Rouass (54 de ani), soția sa.

„Soția mea nu era prea încântată de Sheffield”, a recunoscut O’Sullivan. „Așa că a spus că ori mergem în Spania, ori în Dubai. Iar eu m-am gândit că Dubai este mai aproape de China. Și are sens (n.r. decizia luată), pentru că toate turneele mele sunt acolo”, a transmis Ronnie.

După ce preț de câteva luni au fost despărțiți (conform presei din Marea Britanie), Ronnie și Laila s-au căsătorit în secret la Londra, ceremonia fiind una intimă, transmite mirror.co.uk.

Acum, cuplul își trăiește viața în Dubai, acolo unde de altfel Ronnie are o academie de snooker și o bază de antrenament de ultimă generație.

„Chiar îmi place acolo (n.r. în Dubai). Grozave săli de sport. Am întâlnit niște prieteni foarte drăguți și m-am integrat foarte bine. Prefer căldura decât frigul”, a spus O’Sullivan, cel care pe 5 decembrie va împlini 50 de ani.

Ronnie O’Sullivan a anunțat la talkSPORT că va intra într-o nouă etapă a carierei sale din snooker, una în care va juca mai puțin și va avea ca țintă principală concentrarea energiei pe Campionatul Mondial de la Sheffield.

Legendă absolută a snookerului mondial, Ronnie își dorește să mai câștige o dată trofeul suprem de la Crucible (are în CV șapte titluri), iar în acest sens va prioritiza tot programul în funcție de participarea la Campionatul Mondial.

