Justiţia din Iran anunţă achitarea unui tânăr franco-german arestat pentru spionaj

Justiţia iraniană a anunţat luni achitarea unui tânăr franco-german arestat în luna iunie în Iran şi acuzat de spionaj, acuzaţie despre care autorităţile de la Teheran nu au făcut, oficial, niciun fel de precizări, informează agenția de știri AFP.

Această decizie survine în momentul în care Teheranul spune că speră în eliberarea apropiată a unui cuplu francez reţinut la Teheran din 2022 în schimbul eliberării unei cetăţene iraniene arestate în Franţa.

Lennart Monterlos, în vârstă de 19 ani, a fost arestat pe 16 iunie la Bandar-Abbas, în sudul Iranului, în timp ce traversa ţara singur pe bicicletă, în a treia zi a războiului dintre Iran şi Israel.

Şeful diplomaţiei iraniene, Abbas Araghchi, a declarat în iulie că tânărul arestat a „comis o infracţiune”, fără a preciza despre ce este vorba, transmite Agerpres.

„În pofida inculpării de către procuror, tribunalul revoluţionar, ţinând cont de principiile juridice şi de îndoielile cu privire la infracţiune, a pronunţat achitarea”, a indicat instanţa judiciară, precizând că Lennart Monterlos era „acuzat de spionaj”.

Alţi doi francezi, Cecile Kohler şi Jacques Paris, acuzaţi în special de spionaj în favoarea Israelului, sunt de asemenea deţinuţi în Iran şi riscă pedeapsa cu moartea. Ei au fost arestaţi pe 7 mai 2022, în ultima zi a unei călătorii turistice.

„Decizia privind eliberarea acestor două persoane şi a doamnei Esfandiari este în curs de examinare de către autorităţile competente”, a declarat purtătorul de cuvânt al diplomaţiei iraniene, Esmail Baghai, fără a-i menţiona însă pe Cecile Kohler şi Jacques Paris.

„Sperăm că, odată cu finalizarea procedurile necesare, acest lucru se va întâmpla în curând”, a adăugat Baghai în timpul unei conferinţe de presă săptămânale la Teheran.

Iranul a cerut de mai multe ori eliberarea lui Mahdieh Esfandiari, o cetăţeană arestată în Franţa în februarie pentru că, potrivit justiţiei franceze, ar fi promovat terorismul pe reţelele sociale. Teheranul consideră că aceasta este deţinută pe nedrept.

Pe 11 septembrie, şeful diplomaţiei iraniene, Abbas Araghchi, a declarat, spre surprinderea generală, că acordul vizând un schimb de prizonieri francezi în Iran contra unei iraniene deţinută în Franţa se apropie de „faza finală”.

Paris consideră că Cecile Kohler şi Jacques Paris sunt „ţinuţi ca ostateci de stat” în Iran.

În luna mai, Franţa a depus un apel împotriva Teheranului la Curtea Internaţională de Justiţie (CIJ).

Înfiinţată în 1948, CIJ examinează disputele dintre ţări, de obicei atunci când un stat acuză un alt stat de încălcarea unui tratat internaţional.

Pe 25 septembrie, CJI a anunţat că a abandonat cazul, la solicitarea Franţei.