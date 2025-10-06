Recorduri istorice la Brașov, în cursa tRUNsylvania International 10K

Cursa vedetă tRUNsylvania International 10K, parte din Brașov Running Festival, singura competiție de atletism din S-E Europei certificată World Athletics Elite Label, a redevenit, în weekend-ul 4-5 octombrie, platforma recordurilor istorice în atletism, elita Khairi Bejiga (26:54) obținând cel mai bun rezultat mondial al anului la categoria sub 20 de ani (record U20 WL). De asemenea, Stella Rutto, atletă naturalizată în România, și Nicolae Soare au fost câștigătorii României la cursa vedetă.

Rezultatele înregistrate fac ca tRUNsylvania International 10K să fie a cincea cea mai valoroasă competiție de elită pe șosea din lume în 2025, conform clasamentului World Athletics Competition Performance Rankings.

La cursa elitelor masculine tRUNsylvania International 10K, tânărul etiopian Elita Khairi Bejiga a încheiat cursa în 26:54, obținând cel mai bun rezultat mondial al anului la categoria sub 20 de ani și stabilind un record U20 WL. În același timp, sud-africanul Maxime Chaumeton a terminat pe locul 2, cu 26:55, doborând recordul național al Africii de Sud și obținând un timp inclus în top 10 mondial al acestui an.

Alte performanțe remarcabile au fost realizate de Baldvin Magnusson, care a stabilit un nou record național pentru Islanda cu 28:37, și Samuel Barata, cu un nou record național masculin pentru Portugalia, timp de 28:00. Câștigătorul național al României la categoria masculin a fost Nicolae Soare, care a încheiat în 29:24.

La startul tRUNsylvania International 10K au fost prezenți peste 60 de atleți de elită din 15 țări, iar premiile totale ale competiției au depășit 50.000 de dolari. Evenimentul a beneficiat de transmisie globală, în comentariul vedetei BBC Tim Hutchings.

La feminin, victoria cursei de elită i-a revenit etiopiencei Medina Eisa, cu timpul 30:28, urmată de evoluții remarcabile precum cea a turcoaicei Yasemin Can, care a terminat în 30:36, stabilind un nou record național. Câștigătoarea României la categoria feminină a fost Stella Rutto, cu 32:51.

Și prima ediție a cursei de alergare montană Trail to Road 12K a oferit rezultate notabile, cu victoriile sportivilor români Florea Mădălina (44:50) și Cristian Moșoiu (41:45).

Peste 2.000 de alergători amatori din România, dar și din străinătate, au participat la cea de-a 5-a ediție Brașov Running Festival, la cursele open de 5K și 10K, la cursa de 3K de sâmbătă și la cursele copiilor. Cursele pentru copii au beneficiat și anul acesta de cronometraj electronic. În același timp, peste 20.000 de spectatori s-au bucurat de festival, atât pe marginea curselor, cât și la concertele organizate pe durata celor două zile. În plus, peste 60 de atleți profesioniști și de elită au concurat la cursa tRUNsylvania International 10K, venind din 15 țări, anume Kenya, Etiopia, Djibouti, Spania, Franța, Marea Britanie, Germania, Uganda, Portugalia, Islanda, Danemarca, Suedia, Ungaria, Belgia și, bineînțeles, România.

„Această ediție aniversară, deja cu numărul 5, a fost pur și simplu incredibilă! Dacă prognoza meteo ne avertiza că o să plouă și ne așteptam la un cu totul alt film, ei bine chiar a plouat: cu recorduri istorice, naționale și timpi de top ai anului.

Rezultatele înregistrate confirmă, încă o dată, că Brașovul își are locul pe harta curselor de elită la nivel mondial și ne motivează să facem fiecare ediție mai puternică, mai rapidă și mai spectaculoasă. Sunt recunoscător tuturor oamenilor implicați, căci totul e despre oameni”, a declarat Daniel Santa, directorul competiției Brașov Running Festival.

Competiția s-a bucurat de transmisie globală, iar la nivel național s-a putut urmări în direct pe posturile Kanal D2 și TVR Sport. Transmisiunea internațională a fost comentată, pentru al treilea an consecutiv, de Tim Hutchings, cel mai reputat comentator de atletism din lume.

Următoarea ediţie a Brașov Running Festival este programată pentru 3-4 octombrie 2026, iar înscrierile se realizează pe site: https://www.brasovrun.ro/.

Rezultatele curselor 10K Elite, 10K Open, 5K Open, 3K Walk or Run, 3Km, 1200m și 800m pot fi accesate pe site-ul oficial: https://brasovrun.depar.hr/2025/ .

Despre Brașov Running Festival

Brașov Running Festival este cel mai important eveniment atletic din calendarul World Athletics, din S-E Europei. Competiția, organizată în Brașov, începând cu 2021, cuprinde o cursă anuală de alergare pe șosea de 10 km, acreditată World Athletics Elite Label, intitulată „tRUNsylvania International 10K”. Dincolo de aceasta, festivalul alergării include și o multitudine de alte curse destinate amatorilor, copiilor, dar și profesioniștilor.

Cursele se desfășoară pe o buclă cu o lungime de 3.494 m, folosind aceeași linie de sosire, dar având puncte de plecare ce variază în funcție de lungimea etapei. În 2023, Brașov Running Festival a organizat, de asemenea, în premieră, cursa de o milă – „European Road Mile”, în cadrul căreia au concurat peste 20 de atleți europeni din țări precum Turcia, Irlanda, Olanda, Italia, Austria, Grecia, Bulgaria.