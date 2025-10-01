Iranul aprobă o lege care înăspreşte pedepsele pentru spionaj în beneficiul Israelului şi SUA

Parlamentul iranian a adoptat miercuri un proiect de lege care înăspreşte sancţiunile împotriva persoanelor acuzate de spionaj în beneficiul Israelului şi Statelor Unite, relatează agenția de știri AFP.

Legea trebuie semnată de preşedintele iranian Massoud Pezeshkian în termen de cinci zile pentru a intra în vigoare, transmite Agerpres.

Textul a fost prezentat parlamentului pe 23 iunie, în moment în care Iranul se afla în război cu Israelul, inamicul său declarat, şi în urma bombardamentelor americane asupra mai multor situri nucleare iraniene.

În timpul conflictului de 12 zile, declanşat de un atac surpriză israelian, numeroase persoane suspectate de Iran că spionează pentru Israel şi Statele Unite au fost arestate.

Proiectul de lege, care „înăspreşte pedepsele pentru spionaj şi cooperare cu regimul sionist şi cu ţările ostile securităţii şi intereselor naţionale”, a fost aprobat, a anunţat Consiliul Gardienilor, organism responsabil cu examinarea legislaţiei în Iran.

În afară de Israel şi Statele Unite, Consiliul Gardienilor nu specifică care sunt alte ţări „ostile”, pentru care „orice ajutor deliberat este condamnat pentru corupţie pe Pământ”, una dintre cele mai grave acuzaţii din Iran şi pedepsită cu moartea, potrivit unui comunicat publicat de agenţia oficială de ştiri Irna.

Legea anterioară nu viza nicio ţară anume, iar acuzaţia de spionaj nu era neapărăt pedepsită cu moartea.

Noua lege prevede, de asemenea, până la doi ani de închisoare pentru „utilizarea, transportul, achiziţionarea sau vânzarea de dispozitive electronice de comunicaţii pe internet nelicenţiate, precum Starlink”, utilizate pentru accesarea conţinutului online interzis.

În plus, „trimiterea de videoclipuri şi imagini către canale ostile sau străine care (…) ar dăuna securităţii naţionale” va fi pedepsită cu până la cinci ani de închisoare, potrivit Irna.

Mai multe canale prin satelit în limba persană emit din străinătate, având conţinut considerat ostil de autorităţile iraniene.

Legea interzice, de asemenea, „marşurile şi adunările ilegale pe timp de război”.

În iulie, 57 de avocaţi şi jurişti iranieni au denunţat un text care, potrivit lor, „încalcă numeroase principii constituţionale, principiile legii Sharia şi principii juridice fundamentale”, potrivit ziarului reformist Ham Mihan.