Statele Unite vor asista militar Belgia după o serie de incursiuni ale unor drone de origine necunoscută în spaţiul său aerian

Ministrul apărării belgian, naţionalistul flamand Theo Francken, a declarat joi seara în cadrul unei sesiuni parlamentare că SUA au oferit ajutor Belgiei după o serie de incursiuni ale unor drone de origine necunoscută în spaţiul său aerian, potrivit informaţiilor difuzate vineri de media locală, transmite Agerpres.

„Ministerul Apărării a solicitat sprijinul echipelor anti-drone ale vecinilor noştri. Germania, Regatul Unit şi Franţa au răspuns favorabil şi structuri ale acestora sunt în prezent desfăşurate pe teritoriul belgian cu resurse specifice”, a declarat ministrul, răspunzând la o interpelare a deputaţilor

SUA şi-au oferit de asemenea sprijinul, a spus el, adăugând că „în prezent colaborăm cu Washingtonul pentru a stabili cum, un de şi când putem desfăşura cel mai bine acest ajutor”.

Mai multe incursiuni cu drone săptămâna trecută au obligat închiderea temporară a aeroportului din Bruxelles şi au provocat suspendarea traficului aerian şi în Liege. Aparatele fără pilot au survolat şi baze militare şi centrala nucleară belgia nă de la Doel, din nordul ţării.

Belgia a anunţat vinerea trecută că îşi va consolida apărarea împotriva dronelor cu 50 de milioane de euro şi cu sprijinul armatei germane, căreia i s-au alăturat efective din Regatul Unit şi Franţa.

Politicienii belgieni şi germani au arătat spre Rusia ca posibilă responsabilă pentru respectivele incursiuni.

Pe de altă parte, Francken a anunţat vineri, printr-un mesaj pe reţelele sociale, că ataşatul militar al Belgiei la Washington „a luat decizia de a demisiona”, adăugând că Bruxellesul se va ocupa de „găsirea rapidă a unui înlocuitor”.

„Statele Unite rămân un aliat crucial în aceste vremuri de criză geopolitică”, a subliniat ministrul belgian al apărării.