Justiţia belgiană investighează 17 incidente, grupate în opt anchete, de survolare cu drone în Belgia

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Justiţia belgiană anchetează în prezent cu privire la cel puţin 17 incidente în care drone suspecte au fost reperate în aer în apropierea unor baze militare, aeroporturi civile şi alte instalaţii considerate strategice, de exemplu centrale nucleare, anunţă miercuri parchetul federal.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Guvernul belgian – susţinut de către armatele Germaniei, Franţei şi Regatului Unit – rămâne prudent cu privire la originea acestor survolări, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

Aceste 17 incidente – dintre care mai multe privesc acelaşi loc, în mod repetat, începând din octombrie – au fost grupate în opt anchete ”federalizate” cu privire la suspiciuni spionaj sau amestec, declară AFP o purtătoare de cuvânt a parchetului.

Parchetul federal are o competenţă – pe întregul teritoriu al Belgiei – în dosare de terorism şi de criminalitate organizată.

Cu privire la aceste survolări neexplicate – care s-au multipli cat de la începutul lui noiembrie – se pot desfăşura investigaţii şi la nivelul parchetelor locale, atunci când acestea nu par să fie legate de o ameninţare hibridă.

”Este încă adesea dificil să se deosebeaască dacă este vorba despre un pilot de dronă local care înalcă regulile sau despre o tentativă de destabilizare a unui actor statal. Criterii precum numărul de drone, mărimea şi comportamentul lor de zbor sunt utile în această privinţă”, subliniază parchetul federal.

”Noi federalizăm (anchetele) întotdeauna în cooperare cu procurorii regelui, imediat ce există indicii că sunt folosite drone ca instrument de ameninţare hibridă”, anunţă el.

Săptămâna trecuăt, survolări – nocturne – timp de mai multe seri la rând au fost observate în apropierea unor baze militare – inclusiv la baza Kleine-Brogel (nord-est), în care se află armament nuclear american în cadrul NATO.

Traficul aerian a fost întrerupt în mai multe rânduri pe aeroporturile Bruxelles-Zaventem – cel mai mare în Belgia – şi de la Liège, în urma unor incidente de acest fel.

Guvernul belgian – care a primit o susţinere logistică din partea armatelor Germaniei, Franţei şi Regatului Unit în vederea unei consolidări a reacţiei – a refzat, pentru moment, să arate cu degetul Rusia şi o eventuală legătură cu Războiul din Ucraina în spatele acestor incidente multiple.

”În acest stadiu, nu este posibil să se identifice în mod clar de unde provine ameninţarea. Avem un fascicul de indicii care sugerează că este vorba evident despre o sursă statală, cu o adevărată coordonare”, declara vineri ministrul belgian de Externe Maxime Prévot.