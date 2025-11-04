G4Media.ro
Armata belgiană a primit ordinul să doboare dronele care survolează bazele militare

Dronă, Belgia
Credit line: ANP / ddp USA / Profimedia

Armata belgiană a primit ordinul să doboare dronele care survolează bazele militare

Armata belgiană a primit ordinul să doboare orice drone necunoscute care sunt zărite deasupra bazelor sale, a declarat luni șeful Apărării, generalul Frederik Vansina, citat de Belga News.

Duminică seara, patru drone au fost zărite deasupra bazei aeriene Kleine-Brogel, lângă Peer, marcând a treia noapte consecutivă de activitate a dronelor deasupra siturilor militare și civile belgiene.

În aceeași seară, poliția locală a primit o sesizare privind o duzină de drone care zburau deasupra zonei industriale Mechelen-Zuid, dar nu a putut detecta nimic la fața locului.

Vansina a adăugat că un program de protecție a Belgiei împotriva dronelor este implementat într-un ritm accelerat și că un plan în acest sens va fi prezentat în curând Consiliului de Miniștri.

În prezent, resursele Belgiei pentru combaterea acestor drone, inclusiv echipamente de detectare, dispozitive de bruiaj și arme anti-drone, sunt limitate.

Vansina a declarat că, dacă vor apărea mai multe drone deasupra bazelor militare, personalul militar le va doborî. „S-a dat ordinul să fie doborâte”, a declarat el luni, în timpul ceremoniei de sosire a unui nou vânător de mine în Zeebrugge.

Dronele pot fi doborâte numai dacă acest lucru se poate face în condiții de siguranță, „fără a provoca daune colaterale”, a adăugat el. Acest lucru nu este ușor, a spus el, având în vedere că dronele zboară noaptea și sunt mici și foarte manevrabile.

Luni, baza aeriană Kleine-Brogel a publicat linii directoare pe care locuitorii din Peer și din zona înconjurătoare trebuie să le urmeze dacă observă drone suspecte.

„Activitățile suspecte trebuie raportate poliției cât mai curând posibil”, se precizează în ghid. Dacă este observată o dronă, locuitorii sunt încurajați să încerce să facă o fotografie sau să filmeze.

Anterior, poliția locală a încercat să urmărească dronele de la sol într-o dubă, în timp ce un elicopter al poliției federale le urmărea din aer, dar aceste eforturi nu au avut succes.

„Oamenii nu trebuie să se lase induși în eroare de informații false difuzate pe rețelele de socializare”, se precizează în ghid.

