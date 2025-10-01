Europa „se află în cea mai dificilă și periculoasă situație de la al Doilea Război Mondial”, avertizează premierul danez

Premierul Danemarcei, Mette Frederiksen, a avertizat miercuri că Europa se află „în cea mai dificilă și periculoasă situație de la al Doilea Război Mondial încoace”, o perioadă pe care o descrie ca fiind mai gravă decât în timpul Războiului Rece, potrivit The Guardian.

„Cred că este grav. Cred că războiul din Ucraina este foarte grav. Când mă uit la Europa de astăzi, cred că ne aflăm în cea mai dificilă și periculoasă situație de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial – nu de la Războiul Rece.”

Întrebată despre incursiunile dronelor, ea a spus că, în general, este în favoarea doborârii acestora, dar a adăugat că acest lucru „trebuie făcut în mod corect”.

Mette Frederiksen a subliniat că principala sarcină a liderilor europeni este „să discute despre securitate și descurajarea în domeniul apărării, inclusiv despre drone și ajutorul acordat Ucrainei”, cu o discuție secundară despre migrație.

De asemenea, ea a susținut propunerea Comisiei Europene privind un împrumut de reparații pentru Ucraina, garantat cu active rusești înghețate.

Într-un mesaj foarte dur adresat celorlalți lideri, ea a afirmat: