Europa „se află în cea mai dificilă și periculoasă situație de la al Doilea Război Mondial”, avertizează premierul danez
Premierul Danemarcei, Mette Frederiksen, a avertizat miercuri că Europa se află „în cea mai dificilă și periculoasă situație de la al Doilea Război Mondial încoace”, o perioadă pe care o descrie ca fiind mai gravă decât în timpul Războiului Rece, potrivit The Guardian.
„Cred că este grav. Cred că războiul din Ucraina este foarte grav. Când mă uit la Europa de astăzi, cred că ne aflăm în cea mai dificilă și periculoasă situație de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial – nu de la Războiul Rece.”
Întrebată despre incursiunile dronelor, ea a spus că, în general, este în favoarea doborârii acestora, dar a adăugat că acest lucru „trebuie făcut în mod corect”.
Mette Frederiksen a subliniat că principala sarcină a liderilor europeni este „să discute despre securitate și descurajarea în domeniul apărării, inclusiv despre drone și ajutorul acordat Ucrainei”, cu o discuție secundară despre migrație.
De asemenea, ea a susținut propunerea Comisiei Europene privind un împrumut de reparații pentru Ucraina, garantat cu active rusești înghețate.
Într-un mesaj foarte dur adresat celorlalți lideri, ea a afirmat:
- „Vreau să fiu foarte clar: trebuie să existe un obiectiv european comun în această privință, altfel vom fi divizați, iar acesta nu este drumul corect pentru Europa.
- Cred că trebuie să renunțăm la perspectiva națională atunci când vorbim despre securitatea în Europa și să privim imaginea de ansamblu. Având în vedere războiul hibrid în curs, trebuie să privim războiul din Ucraina nu ca pe un război într-o țară europeană, ci ca pe o încercare a Rusiei de a ne amenința pe toți. …
- Eu sper că toată lumea recunoaște acum că există un război hibrid și că într-o zi este Polonia, în altă zi este Danemarca, iar săptămâna viitoare va fi probabil altundeva unde vom vedea sabotaje sau drone zburând …
- Așadar, eu văd acest lucru dintr-o perspectivă europeană. Există o singură țară care este dispusă să ne amenințe, și anume Rusia, și, prin urmare, avem nevoie de un răspuns foarte puternic.”
