5.000 de paşi pe zi pot încetini progresia bolii Alzheimer

femeie parc toamnă plimbare sănătate singurătate natură vreme meteo
Foto: 6853281 © Nesjerry | Dreamstime.com

5.000 de paşi pe zi pot încetini progresia bolii Alzheimer

HealthyLife4 Noi 0 comentarii

Parcurgerea a 5.000-7.500 de paşi pe zi poate contribui la încetinirea modificărilor cerebrale asociate cu boala Alzheimer, conform unui studiu realizat de o echipă internaţională de cercetători, transmite marţi agenţia de știri Xinhua, citată de Agerpres.

Studiul, publicat în Nature Medicine, a urmărit timp de până la 14 ani 294 de adulţi cu vârste cuprinse între 50 şi 90 de ani, cu funcţii cerebrale normale. Au fost monitorizate numărul de paşi pe care aceştia îi făceau zilnic, dar şi funcţiile lor cerebrale şi acumularea în creier a proteinelor asociate cu Alzheimer, potrivit unui comunicat publicat marţi de Springer Nature pe site-ul Australian Science Media Center.

Activitatea fizică mai intensă a fost asociată cu o încetinire a declinului funcţiei cerebrale, care la rândul său a fost legată de o acumulare mai lentă a proteinelor asociate cu Alzheimer în creier, se arată în studiu.

Persoanele care prezintă semne de Alzheimer în stadiu incipient la nivelul creierului ar putea încetini evoluţia bolii prin exerciţii fizice moderate zilnice, au afirmat cercetătorii de la Un iversitatea din Melbourne, Australia, de la Mass General Brigham afiliat Facultăţii de Medicină de la Universitatea Harvard din Statele Unite şi de la Universitatea din Toronto, Canada.

Conform studiului, participanţii care au făcut mai mult de 5.000 de paşi pe zi au prezentat o încetinire a declinului memoriei şi gândirii, care a fost asociată cu o reducere a acumulării proteinei tau asociată cu progresia bolii Alzheimer.

Acumularea proteinei tau şi cogniţia s-au stabilizat la un nivel moderat de activitate de 5.001-7.500 de paşi pe zi, au afirmat cercetătorii, adăugând că şi exerciţiile fizice moderate, de aproximativ 3.000 până la 5.000 de paşi, au fost asociate cu o încetinire semnificativă a acumulării proteinei tau şi declinului cognitiv.

Odată cu utilizarea pe scară largă a dispozitivelor digitale portabile, precum smartwatch-urile, studiul evidenţiază „un obiectiv accesibil de activitate fizică care ar putea încuraja o mai mare implicare în rândul adulţilor în vârstă, sedentari”, se precizează în comunicat.

