Coreea de Sud susține că Phenianul a trimis 5.000 de soldaţi nord-coreeni…

Sursa foto: Ed JONES / AFP

Coreea de Sud susține că Phenianul a trimis 5.000 de soldaţi nord-coreeni în Rusia din septembrie pentru a ajuta la „reconstrucţia infrastructurii”

Aproximativ 5.000 de soldaţi nord-coreeni au fost trimişi în Rusia din septembrie pentru a participa la „reconstrucţia infrastructurii”, a declarat marţi, la Seul, un deputat sud-coreean, după un briefing al serviciilor de informaţii, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

„Circa 5.000 de soldaţi nord-coreeni au fost trimişi în Rusia în etape din septembrie şi se aşteaptă să fie mobilizaţi pentru reconstrucţia infrastructurii„, a declarat pentru jurnaliş ti deputatul sud-coreean Lee Seong-kweun.

„Au fost observate semne continue de instruire şi selecţie de personal în vederea desfăşurării suplimentare de trupe”, a adăugat el.

Agenţia de informaţii a precizat, de asemenea, că aproximativ 10.000 de soldaţi nord-coreeni sunt detaşaţi în prezent în apropierea frontierei ruso-ucrainene, a mai spus deputatul sud-coreean.

Coreea de Nord a participat activ la efortul de război al Rusiei, furnizând mii de soldaţi pentru a respinge , între sfârşitul anului 2024 şi primăvara anului 2025, forţele ucrainene care pătrunseseră într-o mică parte a regiunii de frontieră ruse Kursk.

Circa 600 de militari nord-coreeni au fost ucişi şi alte câteva mii au fost răniţi în aceste lupte, potrivit serviciilor de informaţii sud-coreene.

Potrivit experţilor, Coreea de Nord primeşte un ajutor financiar semnificativ, tehnologie militară şi asistenţă alimentară şi energetică din partea Moscovei. Acest ajutor este crucial pentru eludarea sancţiunilor internaţionale impuse din cauza programelor sale nucleare şi de rachete.

Seulul a anunţat marţi că Phenianul a lansat mai multe rachete de artilerie cu o oră înainte de vizita de luni a secretarului american al apărării, Pete Hegseth, la graniţa intercoreeană.

Însă, potrivit lui Lee Seong-kweun, serviciile secrete sud-coreene consideră că Kim Jong Un este deschis dialogului cu Statele Unite şi „va încerca să stabilească un contact atunci când vor fi îndeplinite condiţiile necesare”.

„Numeroase indicii sugerează” că Phenianul „se pregăteşte în culise pentru posibile discuţii cu Statele Unite”, a adăugat Lee Seong-kweun.

Vizita lui Pete Hegseth vine în urma unei serii de propuneri din partea preşedintelui american Donald Trump către liderul nord-coreean Kim Jong Un, cu care s-a întâlnit de trei ori în timpul primului său mandat.

Însă analiştii intervievaţi recent de AFP au sugerat că Kim Jong Un, ca urmare a legăturile sale strânse cu Moscova şi Beijingul, ar avea puţin interes să se întâlnească cu Donald Trump.

0 comentarii
