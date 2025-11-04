Traficul aerian întrerupt pe Aeroportul Ronald Reagan din Washington / O aeronavă este în curs de verificare

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Administraţia Federală americană a Aviaţiei (FAA) a suspendat marţi traficul pe aeroportul naţional Ronald Reagan, la Washington, în urma semnalării unei ameninţări vizând un avion aparţinând companiei United Airlines, relatează Reuters, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

FAA a anunţat că zborurile au fost suspendate din cauza uni probleme de securitate pe care nu o precizează.

Aeroportul a anunţat, la rândul său, că operaţiunile au fost suspendate, iar pasagerii unui zbor aparţinând United Airlines au fost debarcaţi şi transportaţi cu autobuzul către un terminal.

O sursă apropiată dosarului a declarat Reuters că o ameninţare a fost proferată împotriva avionului şi că, din precauţie, aeronava era în curs de verificare.

Potrivit site-ului FlightRadar24, specializat în urmărirea zborurilor, problema a fost provocată de o ameninţare neconfirmată la adresa unui zbor aparţinând United care sosea de la Houston.

Avionul a fost îndepărtat de alte aeronave pe aeroport, iar vehicule aparţinând forţelor de ordine au fost desfîşurate în apropierea acestuia, potrivit unor postări pe reţele de socializare.

FAA şi United, contactate de Reuters, nu au răspuns imediat.