Cristiano Ronaldo despre Trump: E una dintre persoanele care pot să contribuie…

cristiano ronaldo
sursa foto: Facebook/ Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo despre Trump: E una dintre persoanele care pot să contribuie la schimbarea lumii

Cristiano Ronaldo şi-a exprimat admiraţia pentru Donald Trump într-un interviu difuzat marţi de Piers Morgan. Atacantul portughez de la Al-Nassr salută eforturile preşedintelui Statelor Unite pentru pace, cu câteva luni înainte de Cupa Mondială din 2026 din America de Nord, relatează Le Figaro, transmite News.ro.

„Donald Trump este una dintre persoanele care pot să contribuie la schimbarea lumii”, a declarat vedeta portugheză în vârstă de 40 de ani.

Ronaldo a vorbit şi despre viitoarea Cupă Mondială, afirmând că „nu visează să câştige Mondialul”. O afirmaţie surprinzătoare, pe care a justificat-o astfel: „Cum mă va defini asta? Să ştiu dacă sunt unul dintre cei mai buni jucători din istorie? Să câştig o competiţie de şase sau şapte meciuri… Crezi că este corect?”

2 comentarii

  1. Tehnic vorbind contribuie deja. Inca nu schimba lumea la fel de mul de Hitler,Stalin sau Bin Laden dar e pe drumul „cel bun”.

