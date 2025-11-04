Oamenii de știință britanici, entuziasmați de gelul creat pentru repararea smalțului dentar / Echipa de cercetători speră ca produsul pe bază de gel să fie disponibil pe piață anul viitor

Un nou gel care poate ajuta la repararea și regenerarea smalțului dentar ar putea crea „noi posibilități” de tratament, au declarat oamenii de știință care au contribuit la dezvoltarea acestuia, scrie BBC.

Specialiști de la Facultatea de Farmacie și Departamentul de Inginerie Chimică și de Mediu ale Universității din Nottingham au colaborat cu cercetători din întreaga lume pentru a întări smalțul și a preveni apariția cariilor dentare.

Substanța pe bază de proteine „funcționează prin imitarea caracteristicilor cheie” utilizate pentru dezvoltarea smalțului la sugari, a declarat universitatea, acționând „ca un schelet” pentru ionii de calciu și fosfat din salivă.

Rezultatele complete ale cercetării au fost publicate în revista științifică Nature Communications.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, aproximativ 3,7 miliarde de oameni suferă de boli orale, degradarea smalțului fiind un factor major.

Problemele care pot apărea ca urmare a degradării smalțului includ infecții, sensibilitate crescută și pierderea dinților, care pot fi asociate cu afecțiuni mai grave, precum diabetul și bolile cardiovasculare.

Deși tratamentele actuale, precum lacurile cu fluor, pot ameliora simptomele, smalțul nu se regenerează în mod natural.

Profesorul Alvaro Mata, catedra de inginerie biomedicală și biomateriale, care a condus studiul, a declarat că noua substanță „poate fi aplicată ușor și rapid”.

„Suntem foarte entuziasmați, deoarece tehnologia a fost concepută având în vedere medicul și pacientul”, a spus el.

„Sperăm să lansăm primul produs anul viitor, iar această inovație ar putea ajuta în curând pacienții din întreaga lume.”

Paul Hatton, profesor de știința biomaterialelor la facultatea de stomatologie clinică din Sheffield și membru al comitetului pentru sănătate și știință al Asociației Britanice de Stomatologie, a declarat: „Recrearea smalțului natural pentru repararea dinților a fost un fel de „Sfânt Graal” pentru oamenii de știință din domeniul materialelor dentare timp de mulți ani, iar această cercetaresugerează că s-a făcut o descoperire revoluționară.”