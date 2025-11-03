Companiile militare din SUA lucrează peste program pentru a accelera livrările de avioane F-16 către Taiwan, potrivit unui oficial guvernamental din insulă

Companiile din SUA lucrează peste program pentru a accelera producţia avioanelor de luptă F-16V a căror livrare către Taiwan a întârziat, în timp ce livrarea bombelor cu planare fabricate tot în SUA a întârziat din cauza unor chestiuni legate de lanţul de aprovizionare, a anunţat luni Ministerul Apărării din insulă, relatează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Taiwanul, care se confruntă cu o ameninţare militară în creştere din partea Beijingului, s-a plâns de întârzieri repetate la livrarea armelor comandate în SUA, cel mai important susţinător internaţional şi furnizor de arme al Taipeiului.

Într-un raport către parlamentari, Ministerul Apărării din Taiwan a precizat că livrarea celor 66 de avioane de luptă F-16V, care urma să aibă loc iniţial până la sfârşitul lui 2026, a fost amânată din cauza unor relocări şi perturbări care au afectat linia de producţie.

Pentru a accelera producţia, contractorii lucrează două ture care durează 20 de ore pe zi, a precizat ministerul, adăugând că Taiwanul monitorizează progresul pentru a se asigura că obligaţiile contractuale sunt respectate.

Într-un discurs susţinut în parlament, ministrul apărării Wellington Koo a spus că SUA şi Taiwanul lucrează la recuperarea întârzierilor şi că 50 dintre avioanele Lockheed Martin se află deja pe linia de producţie. Dintre acestea, zece ar urma să fie supuse unor teste de zbor în acest an şi să fie livrate în 2026, a adăugat el.

„Cred că toţi sperăm că pot fi făcute toate eforturile posibile pentru a accelera livrările”, a spus el.

Ministerul a mai precizat că livrarea a 24 de torpile MK-48 şi a patru torpile momeală, achiziţionate pentru suma de 178,47 milioane de dolari, care era programată iniţial până în 2026, a fost amânată pentru o perioadă nespecificată între 2026 şi 2028, tot din cauza unor perturbări ale procesului de producţie.

Lockheed, care fabrică şi torpilele pentru Taiwan, nu a răspuns până acum unei solicitări din partea Reuters de a comenta aceste declaraţii, situaţie valabilă şi pentru Pentagon.

Ministerul a raportat întârzieri şi în livrarea unui alt sistem de arme, bombele cu planare AGM-154C fabricate de Raytheon, care costă 135,97 miliarde de dolari taiwanezi. Acesta ar fi trebuit să fie livrat până la finalul lui 2026, dar acum urmează să fie pus la dispoziţia Taiwanului în perioada 2027-2028 din cauza unor probleme în lanţul de distribuţie.

Totuşi, Ministerul Apărării a precizat că livrarea a 29 de sisteme de rachete de precizie, High Mobility Artillery Rocket Systems (HIMARS), fabricate tot de Lockheed, va avea loc în avans.

Cele 18 sisteme HIMARS rămase urmează să ajungă în Taiwan în al patrulea trimestru al lui 2026, deşi iniţial urmau să ajungă pe insulă în 2027.

În luna mai a acestui an Taiwanul a testat pentru prima dată noul său sistem de rachetă HIMARS, care a fost utilizat pe scară largă de Ucraina împotriva Rusiei şi care poate fi desfăşurat pentru a lovi ţinte în China în cazul unui război cu Taiwanul.