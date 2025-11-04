Doliu în fotbal sârb: Antrenorul Mladen Zizovic a murit la 44 de ani, după ce s-a prăbușit în timpul unui meci

Zi de doliu în fotbalul din Serbia după ce antrenorul bosniac Mladen Zizovic (44 de ani) a murit luni seara, după ce s-a prăbuşit în timpul unui meci din Superliga sârbă.

Antrenor al echipei Radnicki, lui Mladen i s-a făcut rău în timpul partidei din etapa a 14-a disputată la Lucani împotriva formaţiei Mladost.

Zizovic s-a prăbușit pe teren în minutul 22 al partidei, a fost transportat de urgență la spital, dar din păcate nu a mai putut fi salvat.

Meciul a fost întrerupt inițial pentru ca antrenorul să poată primi îngrijiri medicale.

Mai târziu, înainte de pauză, centralul a fluierat finalul partidei după ce a fost anunțat că Mladen Zizovic a murit în drum spre spital din cauza unui atac de cord.

Născut pe 27 decembrie 1980, în Rogatica, Bosnia şi Herţegovina, Mladen a evoluat de-a lungul carierei la Radnik Bijeljina, Rudar Ugljevik, Zrinjski Mostar, Tirana, Borac Banja Luka şi Mladost Rogatica.

A disputat patru meciuri în tricoul naționalei Bosniei în anul 2008.

A antrenat echipele Radnik Bijeljina (2017–2019), Zrinjski Mostar (2019–2020), Sloboda Tuzla (2021–2022) şi Borac Banja Luka.

Era antrenorul celor de la Radnicki din 23 octombrie, anul curent.

🇧🇦 Fallece Mladen Zizovic (44), entrenador del #Radnicki1923, tras sufrir un infarto en pleno partido. El técnico fue trasladado al hospital, pero minutos más tarde el árbitro suspendió el partido tras conocerse la trágica noticia.pic.twitter.com/1uRufrzx2O — Mercatosphera (@mercatosphera) November 4, 2025