Ronnie O’Sullivan, eliminat în frame decisiv de la International Championship

Ronnie O'Sullivan, de șapte ori campion mondial la snooker, la masa de joc. Englezul este cel mai iubit jucător din istoria acestui sport.
Ronnie O'Sullivan / Sursa foto: Cheong Kam Ka / Xinhua News / Profimedia

Ronnie O’Sullivan, eliminat în frame decisiv de la International Championship

Parcursul lui Ronnie O’Sullivan la „International Championship” la snooker s-a oprit în turul al treilea, fostul lider mondial fiind învins în frame decisiv, scor 6-5, de Jack Lisowski.

Locul 24 în lume și aflat într-o perioadă fastă a carierei, Lisowski a condus în permanență pe tabelă, dar a tremurat pentru victorie pe final de meci.

Condus cu 5-3, O’Sullivan a revenit pe tabelă și a egalat situația la cinci, dar în cele din urmă Lisowski a fost mai inspirat în frame-ul decisiv.

Break-urile lui Jack au fost de 78, 75, 113, 92, 76 și 63 de puncte, în timp ce Ronnie a avut unele de 78, 103, 87, 69 și 83 de puncte.

Este prima victorie din carieră pentru Lisowski în fața lui O’Sullivan, acesta pierzând cu 6-1, 6-1, 5-1 și 5-2 precedentele întâlniri cu „The Rocket”.

„International Championship” are loc în China, în perioada 2-9 noiembrie, la Nanjing. Este un turneu de clasament, are premii totale în valoare de £825.000, iar marele câștigător va încasa un cec de £175.000.

Campionul en-titre este Ding Junhui, la ediția din 2024.

