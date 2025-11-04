Ronnie O’Sullivan, eliminat în frame decisiv de la International Championship

Parcursul lui Ronnie O’Sullivan la „International Championship” la snooker s-a oprit în turul al treilea, fostul lider mondial fiind învins în frame decisiv, scor 6-5, de Jack Lisowski.

Locul 24 în lume și aflat într-o perioadă fastă a carierei, Lisowski a condus în permanență pe tabelă, dar a tremurat pentru victorie pe final de meci.

Condus cu 5-3, O’Sullivan a revenit pe tabelă și a egalat situația la cinci, dar în cele din urmă Lisowski a fost mai inspirat în frame-ul decisiv.

Break-urile lui Jack au fost de 78, 75, 113, 92, 76 și 63 de puncte, în timp ce Ronnie a avut unele de 78, 103, 87, 69 și 83 de puncte.

Este prima victorie din carieră pentru Lisowski în fața lui O’Sullivan, acesta pierzând cu 6-1, 6-1, 5-1 și 5-2 precedentele întâlniri cu „The Rocket”.

An absolutely crazy finish, Jack Lisowski SOMEHOW ousts Ronnie O’Sullivan 6-5 to reach the last 16 of the International Championship. Lisowski led 5-3 and spurned several golden chances to get the job done, but cleared brown to black in the deciding frame to eventually progress. pic.twitter.com/JTc4kMc7in — Totally Snookered – Snooker news and fan community (@totalsnookered) November 4, 2025

„International Championship” are loc în China, în perioada 2-9 noiembrie, la Nanjing. Este un turneu de clasament, are premii totale în valoare de £825.000, iar marele câștigător va încasa un cec de £175.000.

Campionul en-titre este Ding Junhui, la ediția din 2024.