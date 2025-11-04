O echipă internațională de oameni de știință lucrează la un tratament care să acționeze simultan asupra diabetului şi bolilor de inimă

Un studiu preclinic indică posibilitatea dezvoltării unui tratament care ar putea acţiona simultan asupra a două dintre cele mai frecvente boli cronice: diabetul şi afecţiunile cardiovasculare, transmite News.ro.

Cercetătorii au descoperit că un medicament experiment al, IC7Fc, reduce semnificativ nivelul colesterolului şi al inflamaţiei, factori majori în declanşarea infarctului miocardic şi accidentului vascular cerebral (AVC).

Echipa internaţională de oameni de ştiinţă de la Leiden University Medical Center, din Olanda, în colaborare cu Monash University din Australia, a publicat rezultatele în revista Science Advances.

Studiul arată că IC7Fc a diminuat acumularea de grăsimi (trigliceride) şi colesterol în sângele şoarecilor predispuşi la boli cardiovasculare, reducând în acelaşi timp formarea plăcilor de aterom – depozite grase care îngustează arterele şi limitează fluxul de sânge către inimă.

Conducătorul cercetării, profesorul Mark Febbraio de la Monash Institute of Pharmaceutical Sciences, a explicat că aceste rezultate extind în mod semnificativ potenţialul terapeutic al moleculei: dacă primele teste indicau beneficii pentru controlul diabetului zaharat de tip 2, noile rezultate arată şi un efect protector asupra inimii.

„Ateroscleroza, procesul de „înfundare” a arterelor, rămâne principala cauză a bolilor cardiovasculare la nivel mondial. Chiar şi cu tratamentele actuale pentru reducerea colesterolului şi a tensiunii arteriale, riscul rămâne ridicat pentru mulţi pacienţi. Rezultatele noastre arată că IC7Fc ar putea acţiona pe o nouă cale de prevenţie”, a precizat cercetătorul, citat într-un comunicat al Universităţii Monash.

Spre deosebire de studiile anterioare, care implicau şoareci obezi şi arătau o reducere a apetitului şi a greutăţii corporale, cercetarea actuală a folosit şoareci slabi, predispuşi genetic la colesterol ridicat. În acest caz, medicamentul nu a influenţat greutatea sau consumul alimentar, ceea ce sugerează că efectele sale asupra metabolismului lipidic sunt independente de scăderea ponderală.

Rezultatele indică faptul că IC7Fc ar putea oferi o „dublă protecţie”: sprijin în managementul obezităţii şi al diabetului zaharat de tip 2, dar şi reducerea riscului cardiovascular la persoanele cu greutate normală .

În prezent, medicamentul se află într-o fază experimentală şi nu este aprobat pentru uz clinic uman, însă cercetătorii consideră că rezultatele obţinute reprezintă o direcţie promiţătoare pentru dezvoltarea unor terapii capabile să ţintească simultan bolile metabolice şi cardiovasculare.