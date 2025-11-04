Jonathan Bailey, declarat cel mai sexy bărbat în viață al anului 2025 de revista People

Vedeta din „Wicked”, Jonathan Bailey, a fost declarat cel mai sexy bărbat în viață al anului 2025 de către revista People, transmite agenția AP.

Alegerea revistei a fost anunțată luni seara în cadrul emisiunii „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”. Bailey preia coroana de la vedeta din „The Office” și „Jack Ryan”, John Krasinski, care a fost ales cel mai sexy bărbat în 2024.

„Este o mare onoare”, a declarat Bailey, în vârstă de 37 de ani, pentru revistă. „Evident, sunt incredibil de flatat. Și este complet absurd.”

Bailey a cucerit publicul în rolul prințului Fiyero în debutul său pe marele ecran din 2024 în „Wicked”. A doua parte a filmului ajunge în cinematografe pe 21 noiembrie.

A strălucit în rolul lordului Anthony Bridgerton în serialul „Bridgerton” de pe Netflix și a obținut o nominalizare la Emmy în 2024 pentru rolul său din serialul „Fellow Travelers” de pe Showtime. Cel mai recent, a jucat în „Jurassic World Rebirth”, lansat în iulie.

Bailey a declarat pentru People că a știut că vrea să fie actor de la vârsta de 5 ani, când bunica lui l-a dus să vadă musicalul „Oliver!”. În doi ani, și-a îndeplinit visul, jucând cu Royal Shakespeare Company.

De atunci, a avut numeroase apariții pe scenă, inclusiv în piesa lui Shakespeare „Richard al II-lea”, jucată la Londra la începutul acestui an.

Bailey, care a vorbit deschis despre faptul că este actor gay, a fondat The Shameless Fund, care ajută la susținerea organizațiilor LGBTQ+.

„Știu că sectorul LGBT se află sub o amenințare imensă în acest moment”, a spus el. „Așadar, a fost uimitor să întâlnesc oameni care au expertiza și văd potențialul la care eu doar puteam visa.”

Primul bărbat cel mai sexy în viață a fost declarat Mel Gibson în 1985. Printre ceilalți câștigători din trecut se numără Brad Pitt, George Clooney, John F. Kennedy Jr., David Beckham, Michael B. Jordan, John Legend, Dwayne Johnson, Paul Rudd, Pierce Brosnan și Patrick Dempsey.