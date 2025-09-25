Şapte avioane militare americane, inclusiv patru F-16, au interceptat patru avioane ruseşti, două bombardiere strategice de tip Tu-95 şi două Su-35 în largul Alaksăi
Comandamentul Nord-American al Apărării Aerospaţiale (NORAD) a trimis miercuri avioane de vânătoare să identifice şi să intercepteze patru avioane militare ruse, în largul Alaskăi, anunţă joi într-un comunicat organizaţiile americane şi canadiene de apărare, relatează agenția Reuters, citată de News.ro.
NORAD a detectat şi urmărit două bombardiere startegice de tip Tupolev 95 (Tu-95) şi două avioane de vânătoare de tip Suhoi 35 (Su-35) ruseşti care operau într-o zonă de identificare a apărării aeriene a Alaskăi, se arată în comincat.
NORAD anunţ că a răspuns şi mobilizat un avion de tip Boeing E-3 Sentry, patru avioane de vânătoare de tip F-16 şi două avioane de reaprovizionare în zbor de tip Boeing KC-135 Stratotanker.
Avioanele ruseşti au rămas în spaţiul aerian internaţional şi nu au pătruns în spaţiul aerian suveran al Statelor Unite sau Canadei, precizează Comandamentul.
Zona de identificare a apărării aeriene a Alaskăi este o zonă a spaţiului aerian internaţional care necesită o identificare imediată a tuturor avioanelor, din motive de securitate naţională, precizează NORAD.
