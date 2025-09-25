UPDATE Ministrul Apărării, după ședința CSAT: Distrugerea dronelor are loc în ultimă instanță, după niște pași graduali, dacă aeronava nu părăsește spațiul aerian / La aeronavele militare decizia este la comandantul misiunii / În cazul celor civile decizia rămâne la ministru

Consiliul Suprem de Apărare a Ţării s-a reunit joi în şedinţă, la Palatul Cotroceni, principalul subiect al reuniunii fiind securitatea spaţiului aerian naţional. Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat după ședința CSAT că folosirea armamentului și distrugerea dronelor va avea loc doar în ultimă instanță, după niște pași graduali, dacă aeronava nu părăsește spațiul aerian al României. În cazul aeronavelor militare decizia este la comandantul misiunii, în timp ce în cazul celor civile decizia va rămâne la ministru, a mai adăugat Ionuț Moșteanu.

UPDATE 14:33 Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat, după ședința CSAT:

Am discutat două proiecte importante, privind legea privind intervenția asupra aeronavelor neautorizate.

Proiectul de lege a fost discutat, aprobat în primăvară, a devenit lege în 19 mai

Astăzi am completat acest cadru legal cu metodologiile privind obiectivele care au nevoie de apărare împotriva dronelor

Toate instituțiile din sistemul național de apărare au o listă cu obiective care trebuie protejate, o listă care se actualizează în funcție de realități

Atunci când se întâmplă un eveniment important când ai președinți de stat sau premieri sau sală de conferințe poți defini acel obiectiv temporar care trebuie protejat

Legea face referire și la capabilitățile tehnice de a interveni împotriva dronelor.

Trei pași: de identificare, de bruiere și de intervenție. N-o să intru în mai multe detalii, sunt clasificate

Al doilea proiect stabilește cine, ce comandă în cazul necesității de a doborî o aeronavă care intră neautorizat

Avem cazul dronelor unde am stabilit prin ordin de ministru detaliat linia de comandă cine, ce face.

În cazul dronelor misiunea este la comandant

În cazul dronelor militare decizia este la comandantul misiunii în conformitate cu regulile NATO. Am văzut recent în Estonia, sunt niște pași graduali, distrugerea este în ultimă instanță când aeronava nu părăsește spațiul

În cazul celor civile decizia rămâne la ministru ca și până acum, este o poveste veche de la 11 septembrie din acel moment în care lumea noastră modernă s-a schimbat

Va trebui să ne obișnuim cu astfel de provocări, să reacționăm, altfel, dar proporțional

Ucraina este o țară în război (…) celelalte națiuni suntem în timp de pace, orice prioritizare este diferită în timp de pace.

Noi avem obligativitatea să pregătim bugete de război, se fac aceste bugete cu toate instituțiile care fac parte din sistemul de apărare.

Există poliție aeriană avansată, există și la noi în țară, acum sunt piloții germani.

UPDATE 13:18 S-a încheiat ședința CSAT. Securitatea spaţiului aerian naţional și comanda doborârii dronelor care intră ilegal în spațiul României au fost subiectele principale pe ordinea de zi.

Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, pe ordinea de zi a şedinţei sunt incluse subiecte referitoare la stabilirea obiectivelor care necesită măsuri de protecţie contra ameninţărilor specifice sistemelor de aeronave fără pilot la bord şi a cerinţelor tehnice generale ale echipamentelor şi sistemelor tehnice pentru implementarea măsurilor de protecţie.

De asemenea, pe agenda întâlnirii se mai află subiectul stabilirii persoanelor care au dreptul de a ordona sau de a aproba executarea unor măsuri împotriva aeronavelor şi a vehiculelor aeriene care utilizează neautorizat spaţiul aerian naţional şi procedura de informare cu privire la unele măsuri întreprinse pentru controlul utilizării spaţiului aerian naţional.

În cadrul şedinţei Consiliului vor fi analizate şi alte tematici de actualitate din domeniul securităţii naţionale.