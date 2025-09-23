Peste 400 de navetiști din Ungaria ajung zilnic la muncă în Oradea / Vin pentru salarii mai bune, naveta e de doar 20 de minute, își pot folosi limba maternă, iar prețurile din România sunt mai mici

După ani de zile în care valul migrației a dus forța de muncă din Bihor înspre vest, acum refluxul acestuia aduce în Oradea tot mai mulți angajați din localitățile de frontieră din Ungaria, scrie Bihoreanul.

Deschiderea frontierelor prin aderarea Românei la Schengen și lipsa locurilor de muncă în localitățile de pe graniță fac ca tot mai mulți maghiari să își caute de lucru în Bihor.

Peste 400 de navetiști din Ungaria vin zilnic la muncă în Oradea, atrași de parcurile industriale devenite competitive după majorarea salariului minim la 4.050 lei, de naveta de numai 20 de minute, de posibilitatea de a-și folosi nestingheriți limba maternă, dar și de prețurile încă mai mici din supermarketurile și piețele românești.

Adrian, bihorean, a lucrat 15 ani în Ungaria pentru o firmă de construcții din Szolnok. „La sfârșitul anilor ’90 un muncitor necalificat, cu salariul minim, câștiga de trei ori mai mult decât în România. Încă de atunci, salariul unui inginer debutant pornea de la 1.000 euro pentru ca după câțiva ani să ajungă și la 2.000 euro, ceea ce în România era imposibil”, spune bărbatul.

Sătul să-și vadă copiii crescând doar prin discuțiile de pe internet, s-a repatriat în anii 2000, exact în perioada în care se forma al doilea val de români stabiliți în Ungaria.

De ani de zile, Adriana face naveta în Oradea pentru a ajunge la serviciu. „Înainte de aderarea la Schengen și în timpul pandemiei stăteam și 3 ore ca să intrăm în Ungaria. De la 1 ianuarie fac câte 20 de minute în ambele sensuri”. Aproape cât ar face și un orădean care locuiește în satele limitrofe.

„Raportat la România, salariile din Ungaria sunt mai mici pentru muncile necalificate, dar mai mari pentru cei cu studii superioare. Dacă la noi un inginer tânăr începe cu 1.000 euro, acolo pornește de la 1.500-2.000 euro”, explică directorul AJOFM Bihor.

Fenomenul se simte și în transportul public. De la începutul lunii septembrie, OTL a introdus o a patra cursă spre Biharkeresztes, pe lângă cele trei existente. „Am programat plecarea la 5:15 dimineața din parcarea Auchan din Oradea, pentru ca oamenii să ajungă la timp la muncă”, spune directorul companiei, Adrian Revnic.

Autobuzul transportă în jur de 60 de pasageri zilnic. „De obicei duc oameni la gară, la farmacie sau pentru alte drumuri, dar de anul acesta, de când se circulă liber, am tot mai mulți pasageri care îmi spun că vin în Oradea la muncă”, povestește șoferul OTL Kállai Benedek.