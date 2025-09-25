Un film australian a fost modificat în China cu ajutorul inteligenței artificiale pentru a transforma un cuplu gay într-unul heterosexual

Un film australian a fost modificat digital în China pentru a transforma un cuplu gay sex într-unul heterosexual, transmite BBC.

Together, un film de groază cu Dave Franco și Alison Brie în rolurile principale, a fost proiectat în avanpremieră în anumite cinematografe din China pe 12 septembrie. Spectatorii au realizat ulterior că unele scene fuseseră modificate după ce capturi de ecran cu scenele originale au devenit virale pe internet.

Filmul urma să fie lansat public pe 19 septembrie, dar până joi nu a fost încă difuzat în cinematografe.

Distribuitorul global al filmului, Neon, a condamnat ulterior modificarea, afirmând că nu „aprobă [această] modificare neautorizată… și cere încetarea distribuției”.

Filmul de groază supranatural, scris și regizat de australianul Michael Shanks, urmărește un cuplu care se mută la țară și se confruntă cu o forță misterioasă care le afectează corpurile, viețile și relația.

Filmul, care a avut premiera la Festivalul de Film Sundance în ianuarie și a fost lansat în SUA și Australia în iulie, a primit recenzii în mare parte pozitive din partea criticilor, obținând un scor de 90% pe site-ul de recenzii de filme Rotten Tomatoes.

Însă, imediat ce au început proiecțiile în avans în China în această lună, spectatorii au observat că unele scene de sex și nuditate au fost modificate, după ce capturi de ecran cu scene din versiunea originală au circulat online.

Într-o scenă în care apărea protagonistul masculin la duș, spectatorii au observat că versiunea chineză adăugase aburi pentru a ascunde corpul nud al protagonistului.

Cele mai multe plângeri au vizat însă o imagine cu un cuplu gay care a fost modificată digital, fața unui bărbat fiind înlocuită cu cea a unei femei. Mai multe referiri la relația între persoane de același sex din film au fost, de asemenea, eliminate.

Nu este neobișnuit ca China – unde căsătoria între persoane de același sex nu este recunoscută și subiectele LGBT rămân în mare parte tabu – să cenzureze conținutul LGBT. Dar de data aceasta, utilizarea a ceea ce păreau a fi modificări generate de inteligența artificială a atins un punct sensibil.

„Nu mai este vorba doar de tăieri – este vorba de distorsionare și denaturare”, se arată într-o postare pe popularul site chinez de critici de film Douban, unde filmul are un rating de 6,9 din 10.

„Nu numai că au modificat intriga, dar au și jignit orientarea sexuală a actorului. Este dezgustător”, se arată într-o altă postare.

Miercuri, distribuitorul global al filmului, Neon, s-a pronunțat împotriva modificărilor, criticând distribuitorul chinez al filmului, Hishow, care nu a comentat încă această chestiune.

„Neon nu aprobă modificarea neautorizată a filmului de către Hishow și a cerut încetarea distribuției acestei versiuni modificate”, a declarat compania într-un comunicat transmis agențiilor de știri americane Deadline și TheWrap.

Nu este prima dată când China folosește IA pentru a modifica conținutul sexual. În filmul câștigător al premiului Oscar, Oppenheimer, o scenă nud cu Florence Pugh a fost modificată cu o rochie neagră generată de IA pentru cinematografele chineze.

China pare să ia măsuri din ce în ce mai dure împotriva conținutului cu tematică homosexuală. Din februarie, cel puțin 30 de scriitori de ficțiune erotică gay, aproape toți femei în vârstă de 20 de ani, au fost arestați în toată țara.