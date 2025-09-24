Proiect de lege adoptat de Senat: Autorităţile administraţiei publice locale sunt obligate să comunice ANAF şi informaţiile legate de atestatele de producător / Camera Deputaţilor este for decizional
Plenul Senatului a adoptat, miercuri, proiectul de lege care prevede obligaţia autorităţilor administraţiei publice locale de a comunica organelor fiscale din subordinea ANAF şi informaţiile referitoare la atestatele de producător, transmite Agerpres.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
S-au înregistrat 86 voturi ‘pentru’, 24 ‘contra’ şi 10 abţineri.
Propunerea legislativă modifică în acest sens alin.(1) al articolului 12 din Legea nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol.
„Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a comunica organelor fiscale din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, trimestrial, informaţii cu privire la: a) beneficiarii carnetelor de comercializare emise, precum şi datele cuprinse în acestea (…); b) beneficiarii atestatelor de producător emise, precum şi informaţiile privind produsul agricol, suprafaţa de teren agricol utilizată şi/sau efectivele de animale deţinute, seria, numărul şi data emiterii atestatului de producător”.
Senatul a fost sesizat prima dată, Camera Deputaţilor este for decizional.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Şeful ANAF, despre cum va combate mica evaziune fiscală: Când plătești cash la unele restaurante, chelnerul îți aduce nota, nu bonul fiscal. Am verificat eu / Cer clienților să trimită sesizări / Nu vom sparge nunți sau botezuri
ANAF i-a comunicat lui Iohannis suma pe care o datorează şi i-a solicitat predarea imobilului / Șeful Fiscului: Dacă fostul președinte va depăși termenul până la care trebuie să plătească suma datorată din închirierea acestuia, va fi executat silit „ca orice român”
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.