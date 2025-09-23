G4Media.ro
SURSE Curtea Constituțională va amâna miercuri o decizie în ce privește pensiile…

CCR, Curtea Constitutionala
Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media

SURSE Curtea Constituțională va amâna miercuri o decizie în ce privește pensiile magistraților / CCR, așteptată să se pronunțe mâine pe celelalte patru proiecte de legi pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea 

Curtea Constituțională va amâna o decizie, miercuri, în ce privește pensiile magistraților, au declarat pentru G4Media.ro surse apropiate discuțiilor. CCR este așteptată însă să se pronunțe pe celelalte patru proiecte de legi pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea.

Potrivit surselor citate, decizia de amânare a fost deja luată din cauza neînțelegerilor privind majorarea etapizată a vârstei de pensionare a magistraților la 65 de ani și din cauza unui risc de a declara legea neconstituțională înainte de reuniunea miniștrilor de finanțe din țările UE (Consiliul Afaceri Economice și Financiare – ECOFIN) programată pentru data de 10 octombrie.

La această reuniune ar urma să fie evaluate măsurile adoptate de Guvern privind reducerea deficitului și să se decidă o eventuală punere în discuție a suspendării fondurilor europene.

Premierul Ilie Bolojan a declarat pe data de 27 august că, dacă proiectul de modificare a pensiilor magistraţilor va cădea la Curtea Constituţională, ”e greu de presupus că acest Guvern va mai avea legitimitatea să vină să rezolve alte nedreptăţi”.

Cele cinci proiecte de legi care vor intra miercuri în dezbaterile CCR și pentru care guvernul și-a asumat răspunderea pe data de 1 septembrie sunt:

– Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu;
– Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății;
– Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
– Proiectului de Lege privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome;
– Proiectului de Lege pentru stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Toate proiectele de legi au fost atacate la CCR. Înalta Curtea  a atacat legea privind pensiile speciale. Celelalte patru proiecte de legi au fost atacate de către opoziție (AUR, SOS și POT).

 

