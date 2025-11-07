CCR permite testarea poligraf a funcționarilor din Fisc și Vămi, dar impune o reglementare mai clară a legii

Curtea Constituțională a sancționat printr-o decizie de neconstituționalitate o singură prevedere din Pachetul 2 de măsuri de redresare fiscală, pentru care premierul Ilie Bolojan și-a angajat răspunderea pe 7 septembrie: cea prin care funcționarii de la Fisc, din Vămi și de la Oficiul pentru Jocuri de Noroc puteau fi suspuși testului poligraf (detectorul de minciuni) în cazul în care există date și indicii privind abateri de la integritate.

CCR nu a exclus însă în sine folosirea testului poligraf în cazul acestor funcționari, ci a impus reglementarea modului de folosire a acestui instrument într-o manieră mai clară, mai precisă și mai predictibilă.

Astfel, Curtea a criticat faptul că „nu rezultă din textul legii dacă tehnica poligraf este un element obligatoriu al testului de integritate sau doar o opțiune aflată la aprecierea conducerii” instituției în care lucrează anagajatul testat ori dacă „pentru utilizarea acestei tehnici este necesar sau nu consimțământul persoanei supuse testului de integritate”.

De asemenea, nu este precizat în lege dacă funcționarul poate sau nu să refuze testarea poligraf și care sunt consecințele în cazul în care refuză.

CCR a mai observat și că „folosirea unor termeni generici pentru dispunerea utilizării tehnicii poligraf, precum «datele și indiciile», cu conținut variabil, determinat de modul în care reprezentantul autorității se raportează la aceștia, interpretabili prin natura lor, creează un cadru normativ incert și lipsit de previzibilitate”, care poate duce la abuzuri.

Toate celelalte obiecții de neconstituționalitate ridicate de partidul extremist AUR față de această lege au fost respinse de către Curtea Constituțională. Legea urmează să merargă în Parlament, care are obligația să o corecteze conform exigențelor CCR, iar apoi merge la promulgare.