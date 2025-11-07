LIVE Congres PSD. Sorin Grindeanu, atac dur la Bolojan: ”Se dă șpagă milioane de euro pentru audiențe la nivel înalt, o adaptare modernă a șpăgii de supraviețuire” / Băluță: ”Nu candidez ca să urc mai sus, ci mai adânc” / Europarlamentarul Negrescu, atacuri la USR și Ursula von der Leyen

Social democrați din toată țara – peste 3500 de delegați – participă vineri la Congresul extraordinar al PSD, desfășurat la Romexpo, de la ora 13:00, urmând să-și aleagă conducerea oficială, adică pe unicul candidat Sorin Grindeanu în funcția de președinte, care și-a stabilit deja și o echipă, respectiv cinci prim-vicepreședinți și 20 de vicepreședinți. Rămâi pe G4Media pentru a urmări LIVE desfășurarea evenimentului.

Ora 15:43 Alfred Simonis anunță procedura de vot și prezintă raportul comisiei de propuneri. Începe votul pentru alegerea președintelui PSD. Sorin Grindeanu este singurul candidat.

Ora 15:29 Gabriela Firea ia cuvântul:

De ce dacă liderii PSD au făcut atât de multe lucruri bune, la alegerile prezidențiale și parlamentare scorul nostru nu a fost unul meritat și nu în concordanță cu munca tuturor colegilor din țară și din diferitele guverne în care PSD a activat?

Să nu fim nevoiți să ne întrebăm din nou de ce ne-am îndepărtat de votanții noștri?

Este imposibil să guvernezi corect pentru națiune fără Dumnezeu și fără Biblie, spunea George Washington, primul președinte american.

Românii nu s-au mai identificat cu noi pentru că ne-am ascuns credința, ne-a fost rușine, ne-am ascuns cruciulițele de la gât, am uitat să spunem cât au investit social-democrații în cultura noastră, tradiție, biserici.

Am fost timorați de plăcuțe, de tot felul de calificative, de mediul online care nu este ușor de gestionat

Această timorare ar fi trebuit să fie înlocuită de responsabilitate

Suntem o stânga modernă, de oameni credincioși, respectăm toate confesiunile și am avut întotdeauna o relație bună cu toate confensiunile

Am văzut cum la momentul sfințirii Catedralei Mântuirii Neamului s-au înghesuit pe lângă oameni care au susținut-o atei, agnostici. Au tratat o slujbă religioasă ca pe un spectacol.

Cea mai mare palmă a fost dată familiilor din România, nu poți să vii să spui că rezolvi problema deficitului și te echilibrezi cu banii de la pensionari, mame, copii

Veți merge din nou în alegeri (…) mi-aș dori ca PSD să-i recâștige pe români, să nu mai trebuiască să improvizați sigle, să nu mai îndulciți culoarea roșie, să o faceți mai roz, mai alb, mai gri (…) să fie un motiv de mândrie culoarea roșie și cei trei trandafiri.

Ora 15:06 Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, a ajuns pe scenă și laudă ”realizările PSD” și pe Sorin Grindeanu, pe care îl felicită pentru ”400 km de autostradă și drum expres”. Olguța Vasilescu vorbește despre ”datoriile făcute de Cîțu în pandemie”, referindu-se la achizițiile medicale din urmă cu aproape 6 ani. Olguța Vasilescu mai transmite că ”profesioniștii din PSD trebuie ascultați” și că ”de fiecare dată când vine dreapta la guvernare încep măsurile de austeritate”: ”Dacă suntem doar puși în geam când vine factura, atunci nu mai rămânem la guvernare”, subliniază primarul Craiovei.

Ora 14:58 Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, a luat cuvântul, a criticat partidele cu care PSD se află la guvernare, apoi povestește folosind accent maramureșan o anectodă în care un localnic îi enumeră retoricile PSD (”să nu se mărească TVA”, ”să nu se vândă Hidroelectrica, Romgaz” etc).

Ora 14:52 Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, ia cuvântul:

Este un moment zero de renaștere a PSD, în care românii își pun speranța

Suntem între noi și suntem mândri când ne uităm la ceea ce a făcut echipa noastră pentru România în ultimii 35 de ani

Dezastrul lăsat de Băsescu, Boc și alți pedeliști îmbrăcați azi cu alte haine (PNL, n.red.)

Noi suntem cei responsabili să facem treabă de-acum înainte

Mă gândesc ce voi face, fiind cel mai tânăr din prim-vicepreședinți și având o responsabilitate uriașă

Vom continua pe linia Energiei o relație puternică cu SUA, dar discutând și negociind de la egal la egal

PSD și România nu mai are nevoie de eroi singuratici, ci de echipă

Președintele Grindeanu a demonstrat că e un om de echipă (…) pentru tineri

Devenim din nou echipa care rezolvă problemele

Ora 14:44 A luat cuvântul Diana Tușa, propusă ca prim-vicepreședinte al PSD.

Ora 14:36 Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, și candidatul PSD la Primăria București a luat cuvântul:

Mă bucur să aud că direcția dorită este pro-europeană, dar cu grijă față de ce ne definește.

România are nevoie de stabilitate și de oameni care știu să construiască

Știu că putem face mai mult și de aceea am luat decizia să candidez pentru Primăria Bucureștiului

O decizie asumată, luată cu toată responsabilitatea

București are nevoie de un primar care face, nu doar vorbește

Am atras peste 5 miliarde de euro bani europeni, am ridicat spitale, centre medicale moderne, am redesenat infrastructura

Nu voi folosi Capitala ca pe o trambulină politică

Bucureștiul nu este o rampă, ci o responsabilitate

Nu candidez ca să urc mai sus, ci mai adânc

Ora 14:12 Sorin Grindeanu ia cuvântul:

Dragi colegi, dragi prieteni, nu am venit să țin un discus triumfalist, nici să fiu populist

Situația în țară e complicată. E ecuație care cere mult mai mult decât sunt unii obișnuiți să dea

Congresul nu e o simplă adunare, ci un moment de bilanț și asumare

Nu vin să vă propun iluzii, ci să vă propun o certitudine

Vă propun un proiect bazat pe realitate. Vă spun cu toate sinceritatea unde suntem

Îmi asum această candidatură nu pentru o funcție, ci pentru o nouă direcție

Nu mai vreau un PSD reactiv, plăpând care doar răspunde la atacuri, ci un PSD care dă tonul, soluții și o speranță reală

Nu vreau un PSD care se rușinează în fața criticilor dreptei

PSD nu se poate clinti când vine vorba de viața oamenilor

PSD trebuie să refuze categoric complicitățile toxice și să stea departe de dorințele bolnăvicioase a celor care ne vor dispăruți, nu lor le dăm socoteală

De azi, PSD redevine partidul oamenilor, al românilor, al tururor, al fiecărei generații, al clasei de mijloc, al fiecărei familii din România

Vom ajunge acolo unde ne-am propus, să nu uităm cine suntem, suntem partidul care a ținut România în picioare când au venit crizele economice, dar și cei care au construit atunci când alții au vrut să dărâme

România e din nou la răscruce, PSD trebuie să fim din nou pregătiți

Pentru a porni pentru un nou drum, trebuie să ne raportăm cu respect la rădăcinile noastre social-democrate

Ca membru PSD din 1996 nu vreau să fie un președinte care fuge de istorie, ci un președinte care își asumă geneza acestui partid

Pentru greșeli îmi cer eu iertare în fața românilor

Încredere nu se poate construi decât pe o bază curată

Să ne uităm la noi, în interior. Vreau să invit azi la reconciliere toate generațiile partidului

Toate vocile generoase ale partidului trebuie să vorbească din nou

Pentru prima dată în istoria partidului vreau să le mulțumim liderilor social-democrați care au condus în cele mai grele timpuri și ținut PSD în prim planul politicii românești: Adrian Năstase, în timpul căruia România a intrat în NATO, Mircea Geoană în mandatul căruia România a intrat în UE, Victor Ponta în mandatul căruia pulsul României social s-a schimbat, Marcel Ciolacu în mandatul căruia România a intrat în Schengen.

Să-mi spuneți dacă mai există un partid care să poată enumera atâtea momente istorice

Alții se pot mândri cu statul paralel, majorarea de TVA, hoția din pandemie sau pe scurt, cu nimic.

Dacă vrem să începem un nou drum, atunci trebuie să încetăm să ne mai temem de viitor

PSD are nevoie de o schimbare profundă, nu de o cosmetizare, o schimbare care să plece din interior pentru a fi credibilă

V-am propus o echipă de conducere formată din oameni noi, lideri validați prin vot, oameni cu experiență sau care au demonstrat valoare în Europa

Mă pricep la cifre așa că am făcut un calcul și avem o medie de 48 de ani a echipei, doar eu și Laurențiu Nistor stricăm media

Această echipă tânără are energia necesară de a adapta PSD la vremurile pe care le trăim și pentru a propune un plan de țară pentru 2027.

Astăzi nu este despre mine, este despre echipă, asta a fost întotdeauna forța PSD

În această echipă avem un primar foarte bun, respectat: Daniel Băluță candidează la Primăria Capitalei, iar eu și PSD îl susținem necondiționat, Bucureștiul are nevoie de un profesionist.

La fel cum suntem alături de Marcel Ciolacu care vrea să se întoarcă acasă și să-și pună toată experiența acumulată în slujba buzoienilor, autostrada pe care ați venit azi la București i se datorează în mare parte (fostul premier candidează la președinția Consiliului Județean Buzău, n.red.)

PSD are nevoie de o linie ideologică fermă, de o voce puternică în politica internațională, românii așteaptă soluții pentru salarii, spitale, școli, locuri de muncă decente, nu experimente ideologice. Maeștrii urii publice ne spun să dărâmăm simboluri.

Eu vă cer invers, să prețuim valorile care ne-au definit.

Am construit sute de kilometri de autostradă în ultimii ani, dar uneori am pierdut drumul către oameni.

Anii de guvernare grei și complicați ne-au făcut reactivi, uneori puterea ne-a dat impresia că putem fi deasupra oamenilor, iar aceasta este o greșeală

Astăzi, în fața dumneavoastră, declar ofensivă totală împotriva celor care vorbesc despre modernizarea României, dar nu au construit niciun drum, ofensivă totală împotriva populismului găunos. Societatea românească s-a schimbat, nu mai e suficient să crești salarii și pensii

Dacă vrei să câștigi, trebuie să faci mult mai mult, la fel cum viitorul României nu poate fi redus la tăieri statistice

Nu va exista niciun pachet de legi asumat de guvern fără măsurile PSD de relansare economică la fel cum vom pune stop când cineva își va mai da legi la secret în interes personal, în timp ce legea privind salariul minim e tergiversată cu mult dispreț față de cei mai necăjiți români

România e ca un autobuz fără frâne în timp ce șoferul își face selfie în loc să țină de volan

Se dă șpagă milioane de euro pentru audiențe la nivel înalt, o adaptare modernă a șpăgii de supraviețuire

Ora 14:06 Ia cuvântul Claudiu Manda, viitorul secretar general al PSD: ”Nu credeam că o să am emoții”, începe soțul Olguței Vasilescu.

Ora 13:57 Este chemat pe scenă Corneliu Ștefan, președintele Consiliului Județean Dâmbovița, propus de asemenea la funcția de prim-vicepreședinte al partidului: ”Da, trebuie să recunoaștem, au fost greșeli și trebuie să ni le asumăm cu toții”, transmite acesta care vorbește și despre nevoia de ”reformă în partid”: ”Mai puțină teorie și mai multă acțiune. De mâine de la prima oră trebuie să aducem în prim plan departamentele partidului să lucreze împreună”. Ștefan vorbește și de nevoia de descentralizare: ”Riscăm să ne blocăm în propriul sistem”.

Ora 13:52 Ia cuvântul Ionuț Pucheanu, primarul Galațiului, propus pentru funcția de prim-vicepreședinte al partidului: ”Să ne acceptăm istoria și să învățăm din greșeli”, a conchis acesta.

Ora 13:39 Este chemat pe scenă europarlamentarul Victor Negrescu, vicepreședintele Parlamentului European, care vorbește despre pericolul extremist din România. Victor Negrescu a lansat mai multe atacuri la USR. Negrescu a transmis și că e timpul ”să spunem nu dreptei europene, adică Ursulei von der Leyen”.

Ora 13:31 Ia cuvântul Mihai Ghigiu, liderul Tineretului Social-Democrat. Vorbește despre ”o generație care nu mai vrea promisiuni”, ci caută ”sens și credibilitate”: ”Educația să nu mai fie o simplă filă bugetară, este infrastructura morală a societății”. Acesta anunță prezența în sală a lui Adrian Năstase despre care spune că ”a făcut posibilă aderarea la UE”.

Ora 13:25 Social-democrații au primit buletinele de vot și li se explică modalitatea de votare, dar și modificările aduse statutului PSD.

Ora 13:24 A fost votată ordinea de zi a congresului cu unanimitate, președintele va fi ales cu vot secret. A fost constituită și comisia de propuneri, la fel și comisia de numărare, tot cu unanimitate.

Ora 13:22 A fost votată constituirea Comisiei de validare cu unanimitate.

Ora 12:51 Congresul PSD este așteptat să înceapă în mai puțin de 10 minute. Rămâi pe G4Media pentru a urmări LIVE desfășurarea evenimentului.

Deși se obișnuiește ca la astfel de evenimente să fie invitați și lideri ai altor partide politice, de această dată PSD pare să fi sărit peste cutumă. Premierul Ilie Bolojan a fost primul care a dat de înțeles că nu va fi prezent la evenimentul PSD, în condițiile în care la Congresul UDMR de la Cluj a participat. Premierul le-a transmis totuși social-democraților un mesaj, aflat joi seara în emisiune la Digi24. „Le doresc succes şi responsabilitate. Fiecare dintre partidele din coaliţie are o responsabilitate în ceea ce priveşte guvernarea ţării noastre. Cu cât noi ne comportăm mai responsabil, cu atât rezultatele acestei guvernări vor fi mai bune”, a spus Bolojan.

Și liderul UDMR, Kelemen Hunor, a confirmat pentru G4Media că nu a primit invitația de a participa la Congresul PSD. „Este o decizie a lor, nu am primit invitație. Nu știu dacă alții au primit, dar nu cred”, s-a limitat să spună președintele UDMR. Reamintim că Sorin Grindeanu a participat și el la Congresul UDMR desfășurat la Cluj, în 10 octombrie, împreună cu premierul liberal Ilie Bolojan.

În schimb, PSD i-a invitat la Congres pe cei care s-au perindat de-a lungul timpului la șefia partidului, mai puțin pe Liviu Dragnea, care a ținut să comenteze situația pe rețele sociale, afirmând că n-a fost invitat de frică, că ar putea „arunca în aer Congresul”.

„Acest personaj (Sorin Grindeanu – n.red) a motivat neinvitarea mea la acest Congres prin faptul că aș avea interdicție să particip la așa ceva. Asta este o minciună. Nu am asemenea interdicție. (…) Grindeanu a întrebat o cunoștință comună, dacă e bine să mă invite la Congres. I s-a spus că există riscul să urc pe scenă și să vorbesc membrilor PSD, ceea ce poate arunca Congresul în aer. În concluzie, nu am fost invitat din lașitate, de teama de a nu spune PSD-ului adevărul despre conducerea partidului, despre interesele acestui grup și despre cine se află în spatele lor”, a scris fostul lider al PSD, condamnat la închisoare în procesul privind angajările fictive de la Direcția pentru Protecția Copilului Teleorman.

Înainte de Congres, principalii lideri PSD s-au întrunit joi seara la Vila Lac, unde s-au discutat mai multe detalii despre organizarea partidului, conform surselor G4Media.

În afară de votul pentru noua conducere, în cadrul Congresului se va propune și o modificare de statut în ce privește doctrina PSD. Sorin Grindeanu consideră că e necesar să se renunțe la sintagma „partid progresist”, pentru că „definiția adoptată în anii 2000 nu mai are nicio legătură cu ceea ce reprezintă astăzi PSD”. Modificarea statutară ar trebui să identifice PSD ca fiind un partid „modern de centru-stânga, naţional şi echilibrat, care promovează echitatea socială, solidaritatea şi respectul pentru valorile democratice, religioase, tradiţionale şi culturale ale poporului român”.

„Noua formulare a statutului reflectă, fără nicio urmă de ambiguitate, ceea ce PSD este şi a fost întotdeauna: un partid al României, nu al experimentelor ideologice; un partid al valorilor şi al responsabilităţii sociale, nu al etichetelor progresiste importate; un partid pro-european şi angajat ferm în cooperarea euroatlantică, dar cu rădăcini solide în identitatea naţională”, a explicat Sorin Grindeanu în cadrul conferințelor județene la care a participat în ultima perioadă, pentru a-și susține proiectul politic.

Cine va face parte din noua echipă de conducere a PSD

Din noua echipă de conducere a PSD vor face parte cinci prim-vicepreședinți și 20 de vicepreședinți, iar Claudiu Manda va deveni secretarul general al partidului.

Prim-vicepreșdinți:

Bogdan Ivan – ministrul Energiei;

Victor Negrescu – eurodeputat;

Marius Oprescu – președinte PSD Olt;

Ionuț Pucheanu – primar al municipiului Galați;

Corneliu Ștefan – președintele Consiliului Județean Dâmbovița.

Vicepreședinți:

Daniel Băluță, primarul Sectorului 4

Dragoș Benea, eurodeputat

Gheorghe Cârciu, eurodeputat

Francisk Iulian Chiriac, președintele CJ Brăila

Mihnea Costoiu, rectorul Universității Politehnica din București

Vasile Dîncu, europarlamentar

Andrei Dolineaschi, deputat de București

Marius Alexandru Dunca, senator de Brașov

Doina Federovici, senatoare de Botoșani

Gabriela Firea, eurodeputată

Adrian Gâdea, președintele CJ Teleorman

Aladin Gigi Georgescu, președintele CJ Mehedinți

Dumitrița Gliga, deputată de Mureș

Romeo Lungu, deputat de Buzău

Silvia Claudia Mihalcea, deputată de Caraș Severin

Laurențiu Nistor, președintele CJ Hunedoara

Constantin Rădulescu, președinte CJ Vâlcea

Gheoghe Șoldan, președinte CJ Suceava

Adriana Diana Tușa, deputată de București

Gabriel Zetea, președintele CJ Maramureș

Reamintim că Sorin Grindeanu a reușit să elimine candidatura lui Titus Corlățean pentru șefia PSD, deși acesta reușise la un moment dat să aibă de partea sa mai multe voci din partid, primari dar și social-democrați mai vechi care s-au retras din spațiul politic. În mesajul în care și-a anunțat retragerea, Corlățean a criticat conducerea, spunând că „PSD a devenit un spaţiu dominat de tranzacţii, frici şi calcule personale. Nu mai există curaj, dezbatere reală sau dorinţă de reformă”.

În moţiunea echipei lui Sorin Grindeanu care va fi prezentată în cadrul Congresului PSD, Grindeanu afirmă că dorește o ”reformă raţională şi profundă – o schimbare de abordare”. ”Reforma internă, începută prin această moţiune, este şi un exerciţiu de onestitate. Ne recunoaştem greşelile şi nu le repetăm. Ne modernizăm fără să ne pierdem identitatea. Rămânem partidul echilibrului şi al decenţei. Congresul PSD 2025 trebuie să consacre o nouă etapă a partidului, definită de claritate doctrinară, modernizare internă, solidaritate atât naţională, cât şi europeană”, se precizează în document (mai multe despre acesta AICI).

În cadrul Congresului ar urma să mai ia cuvântul, conform programului: