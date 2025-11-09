VIDEO Lionel Messi a semnat o dublă într-o nouă seară magică pentru a-și avansa echipa în semifinalele MLS
Lionel Messi a strălucit din nou cu Inter Miami în duelul cu Nashville (4-0), duminică dimineață, și a semnat o dublă și o pasă de gol pentru a-și ajuta echipa să treacă mai departe în semifinalele ultimei faze a competiției interne din MLS.
Nu i-a luat mult starului argentinian să spargă tabela în Florida – în minutul 10 Leo Messi a recuperat un balon în terenul advers și a sprintat rapid, executându-l pe portarul Willis din afara careului.
It had to be him. 🐐
Messi strikes first for @InterMiamiCF! // Audi MLS Cup Playoffs pic.twitter.com/TJyxbLvK9T
— Major League Soccer (@MLS) November 9, 2025
Același Messi a făcut 2-0 în minutul 39 după ce un coleg l-a lăsat pe campionul mondial cu poarta goală.
MESSI BRACE. 🇦🇷
Alba to Silvetti to Messi. 2-0. // Audi MLS Cup Playoffs pic.twitter.com/oCBsgfcf4a
— Major League Soccer (@MLS) November 9, 2025
În partea secundă a reușit și Thomas Allende o dublă, iar rejucarea Inter Miami vs. Nashville s-a terminat 4-0 și echipa din Florida trece mai departe în semifinalele MLS, acolo unde îi va înfrunta pe Cincinnati.
Messi to Alba to Allende for 3-0! 🤝@InterMiamiCF in control at home. // Audi MLS Cup Playoffs pic.twitter.com/UhFvJuidHN
— Major League Soccer (@MLS) November 9, 2025
Perfect pass, brilliant finish. 😍
Messi links up with Allende to make it FOUR. // Audi MLS Cup Playoffs pic.twitter.com/zpDOJmbbX9
— Major League Soccer (@MLS) November 9, 2025
După această performanță Leo Messi a ajuns la borna de 400 assist-uri în carieră, singurul jucător din fotbalul modern care reușește să stabilească o astfel de cifră.
Inter Miami vs. Cincinnati va avea loc pe 22 noiembrie.
