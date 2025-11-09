G4Media.ro
VIDEO Lionel Messi a semnat o dublă într-o nouă seară magică pentru…

Lionel Messi, jucătorul celor de la Inter Miami, într-o fază de joc din MLS.
Lionel Messi / Sursa foto: Lynne Sladky / AP / Profimedia

VIDEO Lionel Messi a semnat o dublă într-o nouă seară magică pentru a-și avansa echipa în semifinalele MLS

Lionel Messi a strălucit din nou cu Inter Miami în duelul cu Nashville (4-0), duminică dimineață, și a semnat o dublă și o pasă de gol pentru a-și ajuta echipa să treacă mai departe în semifinalele ultimei faze a competiției interne din MLS.

Nu i-a luat mult starului argentinian să spargă tabela în Florida – în minutul 10 Leo Messi a recuperat un balon în terenul advers și a sprintat rapid, executându-l pe portarul Willis din afara careului.

Același Messi a făcut 2-0 în minutul 39 după ce un coleg l-a lăsat pe campionul mondial cu poarta goală.

În partea secundă a reușit și Thomas Allende o dublă, iar rejucarea Inter Miami vs. Nashville s-a terminat 4-0 și echipa din Florida trece mai departe în semifinalele MLS, acolo unde îi va înfrunta pe Cincinnati.

După această performanță Leo Messi a ajuns la borna de 400 assist-uri în carieră, singurul jucător din fotbalul modern care reușește să stabilească o astfel de cifră.

Inter Miami vs. Cincinnati va avea loc pe 22 noiembrie.

