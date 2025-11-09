VIDEO Lionel Messi a semnat o dublă într-o nouă seară magică pentru a-și avansa echipa în semifinalele MLS

Lionel Messi a strălucit din nou cu Inter Miami în duelul cu Nashville (4-0), duminică dimineață, și a semnat o dublă și o pasă de gol pentru a-și ajuta echipa să treacă mai departe în semifinalele ultimei faze a competiției interne din MLS.

Nu i-a luat mult starului argentinian să spargă tabela în Florida – în minutul 10 Leo Messi a recuperat un balon în terenul advers și a sprintat rapid, executându-l pe portarul Willis din afara careului.

It had to be him. 🐐 Messi strikes first for @InterMiamiCF! // Audi MLS Cup Playoffs pic.twitter.com/TJyxbLvK9T — Major League Soccer (@MLS) November 9, 2025

Același Messi a făcut 2-0 în minutul 39 după ce un coleg l-a lăsat pe campionul mondial cu poarta goală.

MESSI BRACE. 🇦🇷 Alba to Silvetti to Messi. 2-0. // Audi MLS Cup Playoffs pic.twitter.com/oCBsgfcf4a — Major League Soccer (@MLS) November 9, 2025

În partea secundă a reușit și Thomas Allende o dublă, iar rejucarea Inter Miami vs. Nashville s-a terminat 4-0 și echipa din Florida trece mai departe în semifinalele MLS, acolo unde îi va înfrunta pe Cincinnati.

Messi to Alba to Allende for 3-0! 🤝@InterMiamiCF in control at home. // Audi MLS Cup Playoffs pic.twitter.com/UhFvJuidHN — Major League Soccer (@MLS) November 9, 2025

Perfect pass, brilliant finish. 😍 Messi links up with Allende to make it FOUR. // Audi MLS Cup Playoffs pic.twitter.com/zpDOJmbbX9 — Major League Soccer (@MLS) November 9, 2025

După această performanță Leo Messi a ajuns la borna de 400 assist-uri în carieră, singurul jucător din fotbalul modern care reușește să stabilească o astfel de cifră.

Inter Miami vs. Cincinnati va avea loc pe 22 noiembrie.