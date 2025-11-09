Lewis Hamilton accentuează perioada dificilă prin care trece după eliminarea din Q2 la Marele Premiu al Braziliei: „Încă un weekend ratat”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Lewis Hamilton a recunoscut că trece printr-o perioadă dificlă după eliminarea din Q2 în calificările Marelui Premiu al Braziliei de Formula 1.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Discrepanță totală între piloții Ferrari în acest weekend – Hamilton va pleca doar de pe locul 13 în cursa MP-ului Braziliei, în timp ce Charles Leclerc s-a calificat de pe locul 3. A fost o nouă zi complicată pentru septuplul campion mondial, care a fost modest și în sprintul desfășurat mai devreme în zi, acolo unde a terminat pe 7.

Vizibil abătut în fața jurnaliștilor după calificări, Hamilton a fost întrebat cum se simte din punct de vedere mental. „Nu grozav, nu grozav. O să fac tot ce pot mâine”, a spus el scurt, potrivit Autosport.

Lewis Hamilton a vorbit destul de puțin cu presa, dar a explicat că problemele sale au fost cauzate de dificultatea de a aduce pneurile în fereastra optimă de temperatură.

„Cred că, în ceea ce privește execuția, momentul ieșirilor pe pistă și toate cele au fost corecte. Pur și simplu pneurile spate sunt într-o zonă în care nu pot ajunge la temperatura necesară pentru a le face să funcționeze”, a spus britanicul.

„Nu poți depăși”, a declarat el. „Sincer, nu mă aștept la nimic. Vom vedea ce se întâmplă, dar cred că e încă un weekend ratat.”

De cealaltă parte, Charles Leclerc s-a arătat mult mai încrezător, calificându-se la doar trei zecimi de polmanul Lando Norris, cu tânărul Andrea Kimi Antonelli intercalat între cei doi, la 0.120 secunde în fața pilotului Ferrari.

Rezultatul a fost cu atât mai pozitiv cu cât Leclerc avusese o sesiune sprint de calificări slabă vineri (locul 8), în timp ce Hamilton fusese doar al 11-lea.

„Nu vreau să exagerez schimbarea pe care am făcut-o, pentru că vorbim probabil de o diferență de o zecime și jumătate”, a explicat Leclerc. „Dar, în acest weekend, o zecime și jumătate înseamnă diferența între a fi eliminat din Q1 sau a ajunge în Q3. Cred că ce am făcut foarte bine a fost execuția perfectă, de la Q1 până la Q3. A fost un weekend foarte dificil încă de la primele antrenamente libere și știam că ne va fi greu să ajungem în Q2 și Q3. Dar am făcut totul perfect și sunt foarte mulțumit de asta.”

Leclerc a atribuit progresul modificărilor aduse monopostului SF-25 după cursa sprint, unde terminase pe locul 5.

„Am schimbat puțin mașina în această dimineață și asta ne-a ajutat să facem un pas înainte”, a spus el. „Așa că, per total, plecăm de pe locul 3 și ar trebui să fim mulțumiți, pentru că nu cred că vreunul dintre noi se aștepta la asta după un început de weekend atât de dificil.”

Marele Premiu de F1 al Braziliei, program complet

Vineri, 7 noiembrie

Antrenament 1 / Lando Norris – cel mai rapid

Calificări Sprint: / Lando Norris, pole position

Sâmbătă, 8 noiembrie

Cursa Sprint: 16:00 – 17:00 / Lando Norris

Calificări: 20:00 – 21:00 / Lando Norris

Duminică, 8 noiembrie

Cursa: 19:00 / Antena 3, Antena Play

Circuitul de la Interlagos

Primul Grand Prix: 1973

Lungime circuit: 4,309 km

Numărul de tururi: 71

Distanță totală: 305,939 km

Cel mai rapid tur: Valtteri Bottas, în 2018 (Mercedes): 1:10.540

Ce a fost în 2024

Pole position: Lando Norris (McLaren)

Cel mai rapid tur: Max Verstappen (RedBull) 1:20.472 în turul 67

Locul 1: Max Verstappen (RedBull)

Locul 2: Esteban Ocon (Alpine)

Locul 3: Pierre Gasly (Alpine)

Clasamentul piloților din F1 după cursa de la Hermanos Rodriguez

Lando Norris (McLaren) 365 puncte Oscar Piastri (McLaren) 356 Max Verstappen (RedBull) 326 George Russell (Mercedes) 264 Charles Leclerc (Ferrari) 210 Lewis Hamilton (Ferrari) 148 Kimi Antonelli (Mercedes) 104 Alexander Albon (Williams) 73 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 41 Fernando Alonso (Aston Martin) 40 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39 Carlos Sainz (Williams) 38 Oliver Bearman (Haas) 32 Lance Stroll (Aston Martin) 32 Liam Lawson (Racing Bulls) 30 Esteban Ocon (Haas) 30 Yuki Tsunoda (RedBull) 28 Pierre Gasly (Alpine) 21 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 19 Franco Colapinto (Alpine) 0 Jack Doohan (Alpine) 0.

Clasamentul constructorilor din F1

McLaren 713 puncte / campioană Ferrari 356 Mercedes 355 RedBull 346 Williams 111 Racing Bulls 72 Aston Martin 69 Haas 62 Kick Sauber 60 Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1