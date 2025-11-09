Cinci dintre cele mai bune orașe din Europa pentru cumpărături de chilipiruri și suveniruri

De la piețele de vechituri din Berlin la magazinele second-hand din Atena, iată cinci dintre cele mai bune locuri pentru a găsi chilipiruri și suveniruri unice, potrivit The Guardian.

Berlin

Un oraș celebru pentru excentricitatea sa, Berlinul pare aproape obligat să impresioneze și la capitolul piețe de vechituri – mai ales că multe magazine sunt închise duminica, ceea ce face ca târgurile să fie alternativa perfectă de shopping.

Deși Mauerpark, în cartierul Prenzlauer Berg, este bine cunoscut pentru piața sa de vechituri și merită vizitat dacă ai răbdare să cauți prin grămezile inevitabile de lucruri inutile, piețele mai mici ascund de obicei adevărate comori. O favorită este Arkonaplatz, în districtul Mitte, care devine deosebit de fermecătoare toamna, când lumina și copacii capătă nuanțe aurii. Aici poți găsi aparatură foto și de film veche, dar și mobilier industrial. Cea mai dragă achiziție a autoarei: o pătură uriașă croșetată manual, în tonuri de albastru lapis și rugină.

Piața de vechituri Rathaus Schöneberg, în Tempelhof-Schöneberg – locul unde John F. Kennedy a rostit celebrul discurs „Ich bin ein Berliner” – este una dintre cele mai vechi din Berlin. Produsele provin mai mult de la oameni obișnuiți care își fac ordine prin lucruri, nu de la comercianți profesioniști, ceea ce o face mai accesibilă ca preț.

Pentru un decor de poveste, piața de antichități și cărți Bode, de pe Insula Muzeelor, este pură romantism. Deși autoarea recunoaște că nu poate citi nicio carte cumpărată de acolo și nici nu a folosit vreodată paleta de tort din argint găsită printre tarabe, spune că „nici nu contează”.

Magazinele second-hand sunt răspândite peste tot în oraș, dar merită să te concentrezi pe cartierul Friedrichshain, care găzduiește cel mai mare magazin Humana din Europa (cinci etaje pline de comori vintage, inclusiv o secțiune cu pantaloni de piele tradiționali bavarezi – lederhosen). Tot aici, V Vintage (Kopernikusstraße 18 și Grünberger Straße 50) oferă denim clasic și piese retro de après-ski, iar Soul and Style (Krossener Straße 24 și Frankfurter Allee 35-37) se axează pe moda anilor ’80 – tricouri de trupă, sclipici și treninguri în culori țipătoare.

Atena

Cum să nu te gândești la lucruri vechi în leagănul civilizației occidentale? După ce vizitezi Acropolele și Partenonul, evită tarabele cu magneți de frigider în formă de ruine și pornește spre portul Pireu, la circa 8 kilometri sud-vest de capitală. Acolo, în fiecare duminică, până în jurul orei 14:00, are loc o piață de vechituri de-a lungul căii ferate. Poți găsi haine retro și obiecte de decor vintage – dar pregătește-te să cauți printre grămezi așezate direct pe jos. După târg, o masă la unul dintre restaurantele de pe faleză e o alegere firească.

O altă opțiune de duminică este Pazari Rakosyllekton, cunoscut drept Scavengers’ Fleamarket (Piața Culegătorilor), aflată la câteva minute de mers de stația Eleonas, unde se vând mobilă, obiecte de casă, cărți și discuri. Autoarea spune că, de când a găsit acolo colo banda sonoră a filmului Xanadu cu Olivia Newton-John, simte că „a atins vârful norocului”.

Printre magazinele vintage, Kilo Shop (Ermou 120) îți permite să plătești hainele la greutate, rafturile fiind reîmprospătate o dată la două zile. Pentru piese mai rafinate, Anthophile Vintage (Zoodochou Pigis 55) oferă selecții cu imprimeuri florale și un aer romantic, iar Handpicked Cherries (Frinis 51) e locul ideal pentru piele vintage și piese Y2K.

Stockholm

Țările nordice sunt renumite pentru prețurile ridicate, așa că o sesiune de cumpărături second-hand poate echilibra bugetul. Stockholm are două magazine Humana, în Norrmalm și Södermalm, excelente pentru haine și accesorii. Myrorna, lanț deținut de Armata Salvării din Suedia, are mai multe locații și este ideal pentru decor – poți găsi porțelan Gustavsberg, sticlărie elegantă Kosta Boda și articole ale altor branduri nordice, precum Marimekko.

Tot în Södermalm se află Beyond Retro și Judits Second Hand (Hornsgatan 75), care funcționează parțial pe bază de consignație, vânzând haine aduse de localnici.

Pentru o experiență tipic suedeză, caută un loppis – un fel de combinație între târg de vechituri și vânzare de garaj. Este o tradiție socială populară în weekenduri, adesea cu muzică și mâncare. Primăvara și vara sunt cele mai bune perioade pentru loppisrunda (vânătoare de loppis-uri), dar există pe tot parcursul anului (poți verifica pe loppiskartan.se). Printre cele mai iubite descoperiri ale autoarei se numără o față de masă de Crăciun suedeză vintage, cu șervețele asortate, și o pereche de reni din alamă, cumpărați din Uppsala, la 40 de minute cu trenul de Stockholm.

Madrid

Deși uriașul lanț de fast fashion Zara s-a născut în Spania, capitala nu e deloc dependentă de moda de stradă. Madrid are 29 de magazine Humana, unde poți găsi de toate, de la haine de stradă din anii ’90 la corsete din anii ’50. Pentru etichete de lux, există numeroase buticuri second-hand rafinate, mai apropiate de magazinele-concept decât de cele de vechituri.

Second Chance (Calle de la Virgen de los Peligros 11) oferă piese purtate puțin de la Loewe, Dolce & Gabbana și Yves Saint Laurent – nu sunt chilipiruri, dar sunt semnificativ mai accesibile decât versiunile noi.

La Friperie (Calle Rodriguez San Pedro 2), lăudat de Vogue, accentul cade pe denim, iar Neare (Corre Alta de San Pablo 21) este raiul pasionaților de moda Y2K. Piel de Mariposa (Calle Embajadores 35) combină cărți, viniluri, decorațiuni și haine la prețuri sub 10 euro bucata.

Pentru experiența clasică de târg, El Rastro, celebrul cartier plin de restaurante și baruri, prinde viață în fiecare duminică, când piața de vechituri transformă zona într-o mare forfotă. Trebuie să ai răbdare să treci prin mormane de lucruri inutile, dar când găsești o piesă bună – mai ales ceramica vintage, spune autoarea – „strălucește cu adevărat”.

Amiens

Există multe motive pentru a vizita Amiens, capitala regiunii Picardia: cea mai mare catedrală gotică din Franța, primul muzeu construit special pentru acest scop și, pentru cei care vin din Marea Britanie, doar 90 de minute de condus de la Calais. În plus, de două ori pe an, orașul găzduiește Réderie d’Amiens, una dintre cele mai mari piețe de vechituri din Franța.

În penultima duminică din aprilie și prima duminică din octombrie, peste 2.000 de comercianți își întind tarabele pe aproximativ 50 de străzi din centrul orașului.

Merită să ajungi din ajun, sâmbătă, deoarece mulți încep să se instaleze încă de atunci. Îmbracă-te gros, poartă pantofi comozi, o lanternă frontală și ia cu tine un cărucior pliabil pentru cumpărături. Printre descoperirile favorite ale autoarei: broderii florale înrămate, lebede grele din alamă și sfeșnice din acril.

Pe lângă târgul bi-anual, Amiens are destule tentații vintage tot anul. Fripes et Merveilles (151 Rue Gaulthier de Rumilly) este o adevărată capsulă a timpului, plină de bijuterii și obiecte decorative la prețuri decente. Silk & Roses (18 Rue Saint-Martin aux Waides) oferă piese de designer – Kenzo, Moschino, Yves Saint Laurent – la prețuri mai mari, iar Icône Friperie (21 Rue du Général Leclerc) vinde haine la kilogram: 30 de euro pe lot.