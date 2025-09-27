Bicentenarul trenului de pasageri: nouă dintre cele mai de neuitat călătorii feroviare din lume

La două sute de ani după ce primul tren de pasageri a pornit pe șine, aceste călătorii feroviare iconice continuă să inspire uimire și fascinație.

Pe 27 septembrie 1825, reporteri și curioși din întreaga Anglie s-au adunat în orășelul de târg Darlington pentru a fi martori la o inovație revoluționară în materie de transport. În acea zi, sute de pasageri plătitori s-au înghesuit în unul dintre cele 20 de vagoane ale căii ferate Stockton și Darlington, în timp ce trenul cu aburi a parcurs 40 km până în orașul Stockton. Această scurtă, dar istorică, călătorie a marcat primul tren public de pasageri și începutul erei feroviare moderne, relatează BBC.

Două secole mai târziu, trenurile străbat globul, de la curse lente cu locomotive de epocă până la trenuri futuriste de mare viteză. Deși călătoriile aeriene au devenit mai populare decât cele feroviare în mare parte a lumii în anii ’50-’60, trenurile evocă în continuare un sentiment de nostalgie și uimire pentru mulți călători, rămânând totodată una dintre cele mai prietenoase cu mediul forme de transport.

În onoarea bicentenarului trenului, iată câteva dintre cele mai frumoase și iconice rute feroviare din lume, menite să inspire următoarea ta călătorie.

Linia britanică veche de 135 de ani care străbate „ținutul bandiților” din Spania

Cunoscută drept „Calea ferată a lui Henderson”, această capsulă temporală victoriană care străbate Andaluzia a fost creată în 1892 de Sir Alexander Henderson, un finanțator britanic al căilor ferate. Ruta lega Gibraltarul controlat de britanici de restul Spaniei, printr-o zonă care altădată era evitată din cauza bandiților. Astăzi, trenul trece prin munți izolați și oferă opriri spectaculoase, cum ar fi Cañón de las Buitreras (Canionul Vulturilor), înalt de 100 m.

Un tren lent prin 58 de tuneluri în Ghatele de Est din India

Visakhapatnam Kirandul Passenger Special îi poartă pe călători într-o aventură de patru ore, cu 58 de tuneluri și peisaje luxuriante: munți învăluiți în ceață și păduri de stejari, înainte de a ajunge în Araku, un oraș faimos pentru industria sa de cafea în plină dezvoltare.

Cel mai nou tren hop-on hop-off din Europa Centrală

Baltic Express, lansat recent, leagă Praga de Gdynia, Polonia, trecând prin păduri de pini și stejari. În opt ore, călătorii pot descoperi bijuterii mai puțin cunoscute, precum Pardubice, cu case pastelate și turle tipic cehe, sau Poznań, capitala culturală a Poloniei, cu o piață centrală desprinsă parcă dintr-un film Disney.

O cursă iconică la viteză maximă prin Japonia

Shinkansen, celebrul „tren glonț”, a împlinit 60 de ani în 2024. Cu viteze de până la 321 km/h, a fost prima linie de mare viteză din lume. Azi, nouă rute Shinkansen traversează Japonia, cea mai nouă fiind Tokaido Shinkansen – „Noua Rută de Aur” – care leagă Tokyo de Tsuruga.

Descoperă istoria tequilei cu trenul în Mexic

Relansat recent, Tequila Express oferă o călătorie de două ore din Guadalajara până în orașul Tequila, prin câmpuri nesfârșite de agave albăstrui, unde legenda spune că băutura a fost inventată.

O călătorie nostalgică prin Portugalia

Vouga Historical Train străbate dealurile pitorești din Valea Vouga într-o locomotivă diesel din 1964, pe singura linie îngustă rămasă în Portugalia. Vagoanele colorate, cu platforme deschise, opresc în sate precum Macinhata do Vouga, unde pasagerii sunt întâmpinați de o fanfară locală, și Águeda, faimoasă pentru arta stradală și instalațiile sale urbane.

Singura cale ferată electrică montană din Insulele Britanice

Snaefell Mountain Railway urcă deasupra Mării Irlandei, pe Insula Man. Inaugurată în 1893, linia – alături de Manx Electric Railway – păstrează elementele victoriene originale, precum interioarele din lemn și panourile cu oglinzi.

Aventura feroviară cea mai îndepărtată din Scoția

Far North Line, de la Inverness la Thurso, oferă o priveliște unică asupra Highland-urilor sălbatice. Pe parcursul a patru ore și 270 km, trenul traversează The Flow Country, cel mai mare sistem intact de turbării din lume, sit UNESCO.

Redescoperă frumusețea Coastei Golfului cu serviciul Mardi Gras

La 20 de ani după uraganul Katrina, Amtrak a relansat linia Coastei Golfului în august 2025. Sub numele Mardi Gras Service, trenul trece prin zone mlăștinoase, plaje spectaculoase și orașe pline de culoare din sudul SUA, precum Mobile (Alabama) și New Orleans (Louisiana).