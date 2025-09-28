Șase dintre cele mai bune și relaxante vacanțe europene cu trenul: de pe plajele olandeze la un refugiu forestier lângă Paris

De la o escapadă pe plajele olandeze la un refugiu forestier lângă Paris, aceste călătorii relaxante nu necesită nici avion, nici mașină și sunt perfecte pentru o plimbare relaxantă cu trenul.

Descoperă Provence-ul lui Van Gogh

Puține lucruri sunt mai plăcute decât să pleci dimineața din Londra cu Eurostar și să bei un pahar de rosé în Provence la ora aperitivului (sfat: schimbă în Lille spre TGV ca să eviți traversarea Parisului pentru altă gară).

La doar 10 minute cu taxiul de gara Avignon TGV, Le Moulin d’Aure este o fermă restaurată cu farmec, la marginea satului Graveson. Cele mai bune dintre cele 19 camere au balcoane sau terase cu vedere spre măslini, iar în grădina mare se află o piscină și colțuri liniștite.

Închiriază o bicicletă și în 30 de minute ajungi în Saint-Rémy-de-Provence, cu piața sa de miercuri dimineața. Aici Van Gogh a fost pacient la spitalul Saint-Paul de Mausole, după episodul în care și-a tăiat o parte din ureche, și tot aici a pictat Noaptea înstelată. Un tur semnalizat te poartă prin peisajele care l-au inspirat.

Înapoi la Le Moulin, restaurantul italian Tutti Quanti servește paste proaspete sub pergolă, iar în Graveson (15 minute de mers pe jos) există câteva restaurante pe piața centrală.

Normandia verde și liniștită

În regiunea Orne, parcul natural Le Perche este refugiul rural al parizienilor, plin de sate adormite și păduri tăcute. De la Paris, trenul face 30 de minute până la L’Aigle, apoi taxiul încă 30 de minute până la Mortagne. Aici, doi foști restauratori din capitală, Marion Trama și Paul Hayat, au deschis Trama en Perche, o pensiune cu patru camere.

Micul dejun este un punct forte: brioșe cu crab remoulade, pâine caldă, brânzeturi locale din lapte de oaie. Decorul provine din magazinele de antichități din zonă, iar gazdele pot organiza tururi cu bicicleta sau pot recomanda restaurante precum La Biscuiterie (salate și prăjituri) ori La Vie en Rouge (vinuri naturale și tapas).

Viață de plajă în Zeeland, Olanda

Pe coasta Mării Nordului, Cadzand oferă nisip auriu și vânt perfect pentru kite și windsurf. Strandhotel, cocoțat pe o dună, are vedere spectaculoasă și acces rapid la plajă. La reflux, poți aduna din nisip dinții fosilizați de rechin.

Cel mai simplu ajungi via Bruxelles, apoi tren direct spre Knokke-Heist (1h30), urmat de un taxi de 30 de minute. În zonă există piste excelente de biciclete și rezervația naturală Zwin, ideală pentru birdwatching. Hotelul are piscină interioară, saune și trei restaurante – de la Demain (cu stea Michelin) la Beach Boy, relaxat și cu stridii din Zeeland.

Distracție pentru familie în pădure lângă Paris

Fosta rezervație de vânătoare regală, pădurea Rambouillet se întinde pe 14.000 de hectare de stejari și pini. În mijloc, Le Barn este un refugiu modern (tren până la Dourdan sau Rambouillet, apoi 15-20 minute taxi).

Pe lângă trasee de mers și ciclism, aici găsești echitație (inclusiv primele plimbări pentru copii sau sesiuni de „horse whispering”), yoga, tir cu arcul, bărci pe lac și activități speciale de Halloween. Există și un spa pentru adulți și un restaurant cu meniu clasic franțuzesc.

Yoga, eco-living și gastronomie în Wallonia, Belgia

La sud de Bruxelles, Indrani Lodge transformă o fostă fermă medievală într-un hotel ecologic cu 12 camere și un accent pe yoga.

O mare parte din grădină este dedicată permaculturii, iar restaurantul Petits Éléments folosește dovleac, topinambur, ouă de la găinile proprii, miere și suc de mere din livezile domeniului.

Sunt cursuri zilnice de yoga (iyengar, vinyasa, hatha), retreat-uri și ateliere creative în weekend, plus o piscină încălzită geotermal într-un hambar restaurat.

Ciclism și degustări de vinuri în Burgundia

La The Hungry Cyclist Lodge, într-o moară din secolul al XVII-lea în Auxey-Duresses, Tom Kevill-Davies a creat un refugiu pentru cei care iubesc ciclismul și gastronomia.

Traseele zilnice te poartă prin podgoriile Burgundiei, cu opriri la degustări și prânzuri. La cină, Tom gătește cu produse locale – de la bibilică cu stafide până la tarte tatin cu înghețată de frunză de smochin.

Poți veni cu bicicleta în trenul TGV până la Dijon, apoi conexiune scurtă spre Beaune și încă 10 km pedalat sau cu taxiul. În vecinătate, familia lui Tom produce anual circa 500 de sticle de vin Gamay.