Guvernul Italiei reintroduce sărbătoarea dedicată sfântului care reprezintă „nucleul identității naționale”, Francisc de Assisi

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Guvernul Giorgiei Meloni a reintrodus o sărbătoare națională în cinstea popularului sfânt patron al țării, Francisc de Assisi, ca un omagiu adus „nucleului identității naționale”, scrie The Guardian.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Se preconizează că milioane de angajați italieni vor beneficia de o zi liberă în fiecare 4 octombrie, ziua sărbătorii Sfântului Francisc, după ce camera inferioară a parlamentului a aprobat cu o majoritate covârșitoare un proiect de lege care o declară sărbătoare publică. Măsura va fi transmisă senatului pentru aprobarea finală.

Sfântul Francisc de Assisi, un călugăr din secolul al XIII-lea care a renunțat la o viață de lux pentru a ajuta săracii, a fost un mistic și poet italian care a fondat ordinul religios franciscan.

A fost canonizat în 1228, la doi ani după moartea sa, la vârsta de 44 de ani, și a fost declarat sfântul patron al Italiei de către Papa Pius al XII-lea în 1939.

Sfântul, care s-a născut și este înmormântat în orașul omonim din Umbria, a primit o sărbătoare publică în 1958, în timpul boomului economic postbelic al Italiei, înainte de a fi eliminată din calendar în 1977 din cauza măsurilor de austeritate.

Proiectul de lege al guvernului Meloni prevede că ziua liberă va fi un omagiu adus dedicării sfântului pentru „pace, fraternitate, protecția mediului și solidaritate”.

În contextul îngrijorărilor legate de costul financiar al unei zile libere suplimentare, partidul Frații Italiei al lui Meloni, care are rădăcini neofasciste, a declarat că această măsură „nu este nici o risipă, nici un capriciu al majorității”.

„Este o chestiune de identitate”, a declarat Lorenzo Malagola, politician al partidului Frații Italiei, într-o declarație publicată pe site-ul partidului. „Înseamnă readucerea în sfera publică a unui pilon al memoriei noastre colective.”

Meloni și-a făcut campanie pe o platformă de promovare a familiei tradiționale, în concordanță cu valorile catolice. Într-un discurs din 2019, ea a declarat: „Ne vom apăra identitatea. Eu sunt Giorgia, sunt femeie, sunt mamă, sunt italiancă și sunt creștină. Nu-mi veți lua niciodată asta!”

În declarația partidului, Malagola a adăugat: „Nu este vorba doar de adăugarea unei alte sărbători în calendar – este o alegere care atinge esența identității națiunii noastre. Sfântul Francisc nu face parte doar din istoria religioasă, ci este o parte integrantă a istoriei noastre civile.”

Sărbătoarea publică a fost sugerată pentru prima dată de Davide Rondoni, poet și președinte al comitetului însărcinat cu organizarea evenimentelor pentru a marca anul viitor 800 de ani de la moartea Sfântului Francisc.