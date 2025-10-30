Senatul italian a aprobat controversata reformă judiciară a Giorgiei Meloni / Proiectul de lege va fi supus unui referendum în 2026

Senatul Italiei a aprobat joi planurile controversate ale prim-ministrului Giorgia Meloni de a revizui sistemul judiciar, reforma trecând astfel ultimul obstacol parlamentar, informează agenția de știri dpa, citată de Agerpres.

Dar cel care va avea ultimul cuvânt este publicul, proiectul urmând să fie supus unui referendum anul viitor.

Senatul a votat cu 112 voturi pentru reformă, 59 de senatori au votat împotrivă şi nouă s-au abţinut. Coaliţia tripartită a lui Meloni, aflată la putere din octombrie 2022, deţine o majoritate în camera superioară.

Reforma judiciară este un proiect emblematic pentru guvernul Giorgiei Meloni. Partidele de dreapta acuză de mult timp mai multe segmente ale sistemului judiciar italian de favorizarea stângii, alegaţie pe care Meloni a reiterat-o în ultimii ani.

Proiectul de lege separă strict carierele judecătorilor şi procurorilor, ceea ce înseamnă că aceştia nu-şi mai pot schimba rolurile.

Legislaţia introduce de asemenea noi foruri de autoguvernare pentru judecători şi procurori, cu implicare parlamentară în numirile acestora. Or, criticii avertizează că acest lucru ar putea oferi politicienilor o influenţă indirectă asupra deciziilor privind personalul judiciar.

Susţinătorii spun că reforma este necesară pentru a reechilibra puterea între politică şi sistemul judiciar, în timp ce oponenţii – între care se numără asociaţii juridice importante şi partide de opoziţie – susţin că aceasta ameninţă independenţa sistemului judiciar.