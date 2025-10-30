G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Senatul italian a aprobat controversata reformă judiciară a Giorgiei Meloni / Proiectul…

Senatul italian a aprobat controversata reformă judiciară a Giorgiei Meloni / Proiectul de lege va fi supus unui referendum în 2026

Articole30 Oct • 592 vizualizări 0 comentarii

Senatul Italiei a aprobat joi planurile controversate ale prim-ministrului Giorgia Meloni de a revizui sistemul judiciar, reforma trecând astfel ultimul obstacol parlamentar, informează agenția de știri dpa, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Dar cel care va avea ultimul cuvânt este publicul, proiectul urmând să fie supus unui referendum anul viitor.

Senatul a votat cu 112 voturi pentru reformă, 59 de senatori au votat împotrivă şi nouă s-au abţinut. Coaliţia tripartită a lui Meloni, aflată la putere din octombrie 2022, deţine o majoritate în camera superioară.

Reforma judiciară este un proiect emblematic pentru guvernul Giorgiei Meloni. Partidele de dreapta acuză de mult timp mai multe segmente ale sistemului judiciar italian de favorizarea stângii, alegaţie pe care Meloni a reiterat-o în ultimii ani.

Proiectul de lege separă strict carierele judecătorilor şi procurorilor, ceea ce înseamnă că aceştia nu-şi mai pot schimba rolurile.

Legislaţia introduce de asemenea noi foruri de autoguvernare pentru judecători şi procurori, cu implicare parlamentară în numirile acestora. Or, criticii avertizează că acest lucru ar putea oferi politicienilor o influenţă indirectă asupra deciziilor privind personalul judiciar.

Susţinătorii spun că reforma este necesară pentru a reechilibra puterea între politică şi sistemul judiciar, în timp ce oponenţii – între care se numără asociaţii juridice importante şi partide de opoziţie – susţin că aceasta ameninţă independenţa sistemului judiciar.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

VIDEO Erdogan vrea ca Meloni să renunțe la fumat, dar Macron consideră că este o cauză pierdută / Meloni a glumit spunând că, dacă ar renunța la tutun, ar putea ucide pe cineva

Articole13 Oct 2025 • 2.001 vizualizări
0 comentarii

Giorgia Meloni a arătat la televizor o plângere la Curtea Penală Internațională în care este acuzată de complicitate la genocid în Fâşia Gaza / Miniștrii Apărării, de Externe și directorul companiei de aeronautică Leonardo, pe listă cu Meloni

Articole8 Oct 2025 • 1.112 vizualizări
0 comentarii

Cum construiește Giorgia Meloni o extremă dreapta atractivă pentru generația Z

Articole25 Sep 2025
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.