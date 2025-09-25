Cum construiește Giorgia Meloni o extremă dreapta atractivă pentru generația Z

Generația Z din Italia îmbrățișează extrema dreaptă. Cu prim-ministrul Giorgia Meloni care și-a asumat misiunea de a face politica de dreapta atractivă și conservatorii americani care au găsit o nouă generație de fani, tinerii din Roma până în Milano promovează naționalismul și restricțiile privind migrația, scrie Politico.

Aproximativ 10.000 de activiști din aripa de tineret a partidului Fratelli d’Italia al prim-ministrului italian s-au adunat săptămâna trecută pe peluzele îngrijite din EUR – suburbia reprezentativă a Romei lui Mussolini – pentru a încheia vara cu un festival-miting politic.

Între scenele DJ-ilor, cursele cu obstacole gonflabile și ping-pong, o listă de eurosceptici, miniștri ai guvernului și vedete TikTok s-au adunat împotriva amenințărilor la adresa libertății de exprimare și au ridiculizat intoleranța „violentă” a stângii.

Peste festivitățile din acest an a planat uciderea activistului conservator american Charlie Kirk, care a fost împușcat la un miting universitar în Utah cu două săptămâni înainte.

Activiștii îl cunoșteau pe Kirk de pe rețelele de socializare. Moartea sa a provocat anxietate în cadrul mișcării, potrivit lui Antonio Toscano, un antreprenor sicilian în vârstă de 31 de ani, unul dintre liderii grupului. „Mulți dintre activiști sunt atacați în fiecare zi cu un limbaj similar, fiind numiți «urâți» sau «fasciști»”, a spus el.

Meloni însăși a abordat aceste paralele într-un discurs de închidere duminică, folosind asasinatul pentru a-și prezenta partidul de guvernământ ca fiind în dezavantajat.

În ochii stângii, Kirk „era periculos” și „trebuia oprit pentru că era liber, curajos și capabil”, a spus ea mulțimii, adăugând că „stânga vrea să-și impună convingerile cu forța”.

Motivul din spatele uciderii lui Kirk rămâne neclar, dar ideea că suspectul era antifascist a răsunat în discursul politic american. Suspectul a fost acuzat de omor calificat, care ar putea duce la pedeapsa cu moartea dacă va fi condamnat.

„Trebuie să-l luăm pe Charlie ca exemplu”, a spus Francesca Geraci, o studentă de 20 de ani, alături de „toți cei care nu au încetat niciodată să-și exprime ideile, valorile și principiile din teama de a fi atacați sau uciși”.

Detoxifiere digitală

Sub soarele arzător al Italiei, tinerii din generația Z, îmbrăcați în tricouri oversized și blugi evazați, mâncau înghețată organică și sorbeau bere artizanală. Plăcile din jurul barului de espresso îi înfățișau pe eroii lor, de la Paul Atreides, personajul interpretat de Timothée Chalamet în filmul hollywoodian Dune, până la Mahsa Amini, tânăra iraniană de 22 de ani a cărei moarte în custodia poliției, după ce ar fi încălcat regulile care impun femeilor să poarte văl, a stârnit proteste pe scară largă.

Pentru o generație care a părăsit școala în timpul pandemiei și a ajuns la maturitate în lumea online, mișcarea oferă și un antidot pentru izolarea din era digitală: prietenii, scopuri și obiective în lumea reală.

Tinerii sunt atrași de posibilitatea unei „comunități”, a spus Fabio Roscani, liderul mișcării de tineret și deputat al partidului Meloni.

Deși tinerii sunt stereotipizați ca fiind dezinteresați, această generație este dornică să se unească în jurul unei cauze comune, a spus Roscani. „O mare parte din viață se desfășoară online – activismul politic este, aș spune, o doză sănătoasă de realitate.”

Activistul student Nicolò Sangiorgi, în vârstă de 21 de ani, a fost de acord. „Oamenii se simt ca acasă și în curând se simt parte dintr-o mare familie.”

Mișcarea devine adesea „întreaga ta viață, 360 de grade”, excluzând orice altceva, a spus un alt activist. „În cadrul filialei se creează legături solide, astfel încât devii prieten cu ceilalți în afara contextului politic. Există încredere, există prietenie, ieșiți împreună seara, chiar găsești dragostea. Se întâmplă, absolut.”

Smells like teen spirit

La evenimentul de patru zile, care s-a desfășurat sub sloganul „#NoFilter”, tinerii activiști au urmat pașii lui Meloni: liderul italian a devenit cunoscut în dreapta politică ca fondator și organizator al unui festival al tineretului.

Când Meloni s-a alăturat mișcării echivalente la vârsta de 15 ani, era la sfârșitul a zeci de ani de violență politică, atât în dreapta, cât și în stânga, care, potrivit ei, a fost reflectată în uciderea lui Kirk. Ea și-a prezentat adesea activismul din adolescență ca o rebeliune împotriva profesorilor ei și a curentului de stânga din cartierul în care a crescut.

Acum, cu partidul ei la conducerea guvernului, activismul de dreapta a devenit mai puțin toxic.

Potrivit lui Alfonso Pepe, un avocat de 29 de ani din Salerno care s-a alăturat mișcării la vârsta de 15 ani, „cu siguranță a devenit mai ușor, pentru că suntem la guvernare… înainte, erai marginalizat de societate”.

Însă liderul mișcării, Roscani, a spus că este încă dificil pentru studenți, care se confruntă cu percepții mai largi că opiniile Tineretului Național sunt depășite și inacceptabile. „Le spunem mereu că trebuie să învețe mai mult, să fie cei mai buni din clasă”.

„Așa cum am demonstrat, putem guverna această țară”, le-a spus Meloni participanților. „Nu ne este frică. Nu vom fi niciodată ca stânga, care urăște”.