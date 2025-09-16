Preşedintele ANAF: Am depăşit planul de colectare cu un miliard în iulie, 1,7 milioane în august / Despre bazele de date: Nici mie nu mi-ar plăcea să vină organul de control şi să-mi ceară din nou datele, după ce le-am depus

Preşedintele ANAF, Adrian Nicuşor, a declarat în Comisia pentru buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor, despre colectare, că ANAF-ul a depăşit planul de colectare cu un miliard în iulie, 1,7 milioane în august. Nici mie nu mi-ar plăcea ca, după ce le depun, după ce E- factura arată toate facturile mele, să vină organul de control şi să-mi ceară din nou datele pe care le deţin. Da, aveţi dreptate, este un minus al ANAF-ului, este o problemă cu care ne confruntăm din trecut până la momentul mandatului meu şi în continuare, transmite News.ro.

”În ceea ce priveşte colectarea, la nivelul lunilor de când conduc ANAF, şi planul de control, planul de încasări, a fost pe o creştere economică de 2,5%, cu o infuzie în piaţă a voucherelor de vacanţă, care anul ulterior au fost tăiate, ANAF-ul a depăşit planul de colectare cu un miliard în iulie, 1,7 milioane în august. Evident că avem de îmbunătăţit, evident că este de lucru, nu spunem nimeni şi nu trecăm de la ideea că am terminat treaba şi nu avem multe lucruri de îmbunătăţit”, a spus preşedintele ANAF, la Parlament.

El a precizat că, ”în ceea ce înseamnă partea de baze de date, şi el, dacă ar fi contribuabil, ar fi sufocat de datele pe care le depune”. ”Nici mie nu mi-ar plăcea ca, după ce le depun, după ce E- factura arată toate facturile mele, să vină organul de control şi să-mi ceară din nou datele pe care le deţin. Da, aveţi dreptate, este un minus al ANAF-ului, este o problemă cu care ne confruntăm din trecut până la momentul mandatului meu şi în continuare. Încercăm ca, prin discuţii şi prin cursurile pe care le facem cu colegii noştri, să explicăm că înainte de a merge la contribuabil şi a-i cere aceste baze de date, să ne uităm în propriile baze de date”, a explicat el. Potrivit preşedintelui ANAF, asta înseamnă proiectul Big Data.

”Încercăm să stabilim profile de risc şi încercăm ca să nu mai punem contribuabilul în această situaţie, dar, din păcate, în prezent, mulţi dintre colegii mei, şi îmi pare rău că eu trebuie să spun asta, dar acolo unde greşim, trebuie să o spun, o facem în continuare. Îmi doresc ca la sfârşitul procesului de digitalizare toate aceste deconturi, bilanţuri şi toate cele, să fie elaborate de ANAF şi trimise contribuabilului doar spre confirmare”, a subliniat Adrian Nicuşor.