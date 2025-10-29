Bărbat plecat spre Vârful Moldoveanu fără colţari, fără lanternă şi nepregătit tehnic, găsit de salvamontişti într-un bordei al ciobanilor, cu hipotermie şi contuzii/ Salvatorii fac eforturi să-l aducă în siguranţă la bază, unde va fi preluat de SMURD

Un bărbat plecat spre Vârful Moldoveanu fără colţari şi bocanci de munte, fără lanternă şi complet nepregătit tehnic a fost găsit în viaţă, după două zile, de către salvamontiştii din Argeş, într-un bordei al ciobanilor din căldarea de sub vârf. Bărbatul este hipotermic, cu multiple contuzii, se deplasează greu, dar salvatorii montani speră că îl vor aduce în siguranţă la bază, unde va fi preluat de o ambulanţă SMURD. Salvamontiştii avertizează din nou asupra riscurilor imense la care se expun turiştii care pleacă neechipaţi corespunzător, nepregătiţi fizic şi fără să se informeze despre cum va fi vremea, în condiţiile în care, în ultimele zece zile, cinci turişti au murit în Făgăraş şi Piatra Craiului, transmite News.ro.

Salvamontiştii din Argeş au informat, miercuri, că un bărbat a plecat spre Vârful Moldoveanu, din Masivul Făgăraş, fără colţari, cu ghete în picioare, fără lanternă şi complet nepregătit tehnic. Potrivit salvamontiştilor, în noaptea de 27-28 octombrie, el a dormit în maşină la Stâna lui Burnei, iar marţi a plecat spre vârf.

Maşina sa a fost reperata la stână, se vedea sacul de dormit înăuntru, astfel că s-a verificat de doua ori în timpul nopţii trecute dacă s-a întors, ceea ce nu s-a întâmplat, au precizat salvatorii montani.

Începând de miercuri dimineaţă au fost trimişi salvamontişti în zonă şi a fost alertat elicopterul 336 POA Brasov, care nu s-a putut apropia de versanţi, din cauza vântului foarte puternic, astfel că s-a întors.

În cursul după-amiezii, salvamontiştii din echipa care mergea spre Şaua Viştei au sunat prin telefonul prin satelit şi au anunţat că bărbatul a fost găsit în viaţă, în bordeiul ciobanilor din căldarea de sub vârf.

Echipa Salvamont a optat pentru o evacuare terestră, pentru a nu risca aşteptarea elicopterului şi renunţarea la misiune din cauza vântului.

Potrivit sursei citate, bărbatul este hipotermic, cu multiple contuzii, se deplasează greu, dar salvatorii montani „sunt încrezători” că îl vor aduce în siguranţă la bază, unde va fi preluat de o ambulanţă SMURD.

„A câta oară să mai spunem: echipament, experienţă, INFORMARE!, prudenţă, renunţare… În ultimele zece zile au fost cinci morţi în Făgăraş şi Piatra Craiului! Zăpada este foarte tare, pe alocuri având crustă care face deplasarea extrem de anevoioasă. Foarte puţin a lipsit ca deznodământul să fie altul…”, încheie salvamontiştii argeşeni.