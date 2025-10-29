G4Media.ro
Călugăriţele de la o mănăstire din Italia organizează cursuri de autoapărare pentru femei

29 Oct

O mănăstire de călugăriţe din Italia organizează un curs de autoapărare dedicat femeilor, transmite miercuri agenţia de știri ANSA, citată de Agerpres.

Inţiativa aparţine Institutului Maria Ausiliatrice din Bibbiano, lângă Reggio Emila, iar cursul durează până la sfârşitul lunii noiembrie, a relatat miercuri ziarul Il Resto del Carlino.

Organizat în colaborare cu asociaţia sportivă locală Uchi Oroshi Judo, cursul se bucură de sprijinul consiliului local din Bibbiano şi a fost lansat cu ocazia Zilei internaţionale pentru eliminarea violenţei împotriva femeilor, la 25 noiembrie.

„Avem întotdeauna (în vedere) o dimensiune socială şi ne concentrăm asupra celor mai vulnerabili”, au explicat pentru publicaţia italiană călugăriţele saleziene care conduc institutul.

Cursul, condus de instructori experţi, oferă cunoştinţe despre tehnici de autoapărare, dar include şi un program despre conştientizare corporală, stimă de sine şi gestionarea crizelor.

„Vrem să predăm încrederea în sine şi siguranţa prin mişcare şi relaţionare, care sunt modalităţi de prevenire şi de dezvoltare”, au adăugat călugăriţele de la Institutul Bibbiano, unde cursurile au loc în fiecare zi de miercuri din luna noiembrie.

Directoarea institutului, sora Paola Della Ciana, este medic şi psihoterapeut cu experienţă în educaţia sanitară şi socio-emoţională.

Fondat în 1920, Institutul Maria Ausiliatrice este o şcoală catolică care numără în prezent 42 de cadre didactice, 48 de angajate şi 370 de eleve împărţite în 17 clase, de la grădiniţă până la gimnaziu.

