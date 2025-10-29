Percheziție la Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” / Două cadre medicale au fost duse la audieri la Parchetul de pe lângă Tribunalul București în legătură cu decesul unui pacient internat în Unitatea Funcțională de Arși

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au efectuat miercuri, 29 octombrie, o percheziție la Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” în legătură cu moartea unui pacient, anchetatorii având indicii că acesta nu ar fi beneficiat de îngrijiri medicale corespunzătoare.

Mai exact, ar fi vorba despre un medic care nu ar fi îngrijit corespunzător un bărbat de 50 de ani internat pe secția de Arși, iar acesta a decedat, potrivit surselor G4Media.

În dimineața zilei de 29.10.2025, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București și polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul Omoruri au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară în municipiul București, la Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni”.

De asemenea, au fost emise mandate de aducere pe numele a două cadre medicale, acestea urmând a fi conduse și audiate la sediul Parchetului de pe lângă Tribunalul București.

„Activitățile efectuate vizează lămurirea circumstanțelor în care a survenit decesul unui pacient internat în Unitatea Funcțională de Arși din cadrul Spitalului Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” în data de 31.08.2025, existând indicii că pacientul nu a beneficiat de îngrijirile medicale corespunzătoare specifice”, au precizat anchetatorii.

Cercetările sunt continuate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul București și Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – Serviciul Omoruri.