Justiţia spaniolă confirmă că UEFA a „abuzat de poziţia sa dominantă” pentru a bloca Super Liga. Real Madrid cere despăgubiri

Curtea de Apel din Madrid a confirmat miercuri că UEFA a „abuzat de poziţia sa dominantă” încercând să împiedice crearea Super Ligii europene de fotbal în 2021. Real Madrid solicită acum despăgubiri, relatează AFP, transmite News.ro.

După hotărârea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) din 2023, este rândul justiţiei spaniole şi al tribunalului comercial din Madrid să confirme în apel că instanţa europeană de fotbal a „abuzat de poziţia sa dominantă” împiedicând crearea concretă a proiectului Super Ligii, care a fost aproape de a schimba viitorul fotbalului european în 2021.

„UEFA şi FIFA au abuzat de poziţia lor dominantă (…) atribuindu-şi puterea discreţionară de a interzice participarea (cluburilor europene) la competiţii alternative”, precizează parchetul spaniol într-un document judiciar consultat de Agenţia France Presse, confirmând decizia CJUE.



Real Madrid denunţă „prejudicii importante”

Printre principalii iniţiatori ai proiectului Super Ligii, care a eşuat complet, Real Madrid a reacţionat rapid la această decizie importantă într-un comunicat:

„Real Madrid C.F. salută faptul că Curtea de Apel din Madrid a respins recursurile depuse de UEFA, RFEF şi Liga, confirmând că UEFA, în cadrul aşa-numitei afaceri Super Liga, a încălcat grav regulile concurenţei libere ale Uniunii Europene, în conformitate cu hotărârea CJUE, abuzând de poziţia sa dominantă”, a subliniat clubul.



Ce se va întâmpla acum?

Deocamdată, promotorii proiectului Super Ligii nu au reacţionat, iar viitorul competiţiei rămâne incert în faţa revoltei suporterilor şi a succesului noului format al Ligii Campionilor. Dar bătălia juridică nu s-a încheiat. Real Madrid consideră că „această decizie deschide calea către despăgubiri pentru prejudiciile importante suferite de club”.

Instituţia spaniolă continuă să dezvolte argumentele principale ale proiectului Super League în faţa UEFA, care nu şi-a asumat „niciun angajament în ceea ce priveşte o guvernanţă mai transparentă, durabilitatea financiară, protecţia sănătăţii jucătorilor şi îmbunătăţirea experienţei suporterilor, inclusiv modele de difuzare gratuite şi accesibile la nivel mondial”.

La fel ca decizia Lassana Diarra, care ar putea revoluţiona piaţa transferurilor, această decizie lasă loc (puţin) unei posibile revoluţii în fotbalul european. Impactul său este foarte incert, deoarece sancţionează o reglementare care a fost complet rescrisă între timp, potrivit UEFA, care afirmă că a corectat această „lacună” cu un nou regulament mult mai detaliat, adoptat în iunie 2022. Promotorul Super Ligii, A22 Sports Management, a estimat, în mai 2024, pentru AFP, că A22 era „autorizată să creeze o competiţie” şi că UEFA nu mai avea niciun mijloc de a o împiedica.