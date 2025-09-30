G4Media.ro
Liga Campionilor: Real Madrid a învins Kairat Almaty, scor 5-0 / Mbappe…

Kylian Mbappe / Sursa foto: captură YouTube
Kylian Mbappe / Sursa foto: captură YouTube

Liga Campionilor: Real Madrid a învins Kairat Almaty, scor 5-0 / Mbappe a marcat de trei ori / Atalanta Bergamo bate FC Bruges

Real Madrid a învins, marţi, în deplasare, formaţia Kairat Almaty, din Kazahstan, scor 5-0, în etapa a doua a fazei principale a Ligii Campionilor, transmite News.ro.

Golurile madrilenilor au fost marcate de Kylian Mbappe (25-penalti, 52 şi 74), Camavinga (83) şi Diaz (90+3).

Kylian Mbappé a egalat şi apoi a depăşit numărul total de goluri marcate de Thierry Henry în cupele europene, cu 61 de realizări.

Atacantul madrilen a marcat golurile cu numerele 59, 60 şi 61 în competiţiile UEFA (58 în Liga Campionilor, 1 în Supercupa Europei), cu două mai mult decât fostul atacant al lui Arsenal (50 în C1, 8 în C3, 1 în calificări) sau fostul atacant suedez Henrik Larsson.

Cu această a 61-a realizare, Mbappé se apropie puţin mai mult de Mohamed Salah şi Ruud van Nistelrooy, care îl devansează în clasament cu câte 62 de goluri fiecare.

Într-un alt meci, Atalanta a trecut de FC Bruges, scor 2-1. Pentru italieni au marcat Samardzic (74-penalti) şi Pasalic (87), iar pentru belgieni a înscris Tzolis (38).

De la ora 22.00 au loc meciurile:

Atletico Madrid -. Eintracht Frankfurt

Olympique Marseille -. Ajax

Chelsea -. Benfica

Internazionale -. Slavia Praga

Bodo/Glimt – Tottenham Hotspur

Pafos -. Bayern Munchen,

Galatasaray -. Liverpool.


