Federaţia Turcă de Fotbal insistă ca FIFA şi UEFA să suspende Israelul din competiţii

Preşedintele Federaţiei Turce de Fotbal, Ibrahim Haciosmanoglu, a expediat o scrisoare deschisă către FIFA, UEFA şi către preşedinţii asociaţiilor naţionale de fotbal, îndemnându-i să impună o interdicţie Israelului în ceea ce priveşte participarea la competiţii sportive, a relatat vineri presa turcă, transmite News.ro.

Solicitarea vine în contextul în care UEFA pare pregătită să organizeze un vot de urgenţă săptămâna viitoare privind suspendarea Israelului din turneele sale, federaţiile naţionale fiind supuse unor presiuni politice tot mai mari în urma apelurilor la acţiune.

„În ciuda faptului că se poziţionează ca apărători ai valorilor civice şi ai păcii, lumea sportului şi instituţiile fotbalistice au rămas tăcute mult prea mult timp”, a scris Haciosmanoglu în scrisoare, potrivit agenţiei Anadolu.

„Ghidaţi de aceste valori, ne simţim obligaţi să ne exprimăm profunda îngrijorare cu privire la situaţia ilegală (şi, mai important, complet inumană şi inacceptabilă) pe care a creat-o statul Israel în Gaza şi în zonele înconjurătoare.”

O Comisie de anchetă a ONU a emis un raport săptămâna aceasta, concluzionând că Israelul a comis genocid în timpul războiului din Gaza şi a solicitata suspendarea sa din fotbalul internaţional.

Israelul a negat comiterea de genocid şi a descris raportul ca fiind scandalos.

„Situaţia a fost mult timp disperată, dar în ultimele zile a atins un nou nivel de urgenţă în urma intervenţiilor diferitelor instituţii”, a adăugat Haciosmanoglu.

Israelul a replicat, informând că ofensiva sa militară în Gaza nu este împotriva populaţiei, ci împotriva grupării militante Hamas, ai cărei luptători au condus atacul din 7 octombrie 2023 asupra Israelului, soldat cu 1.200 de morţi, conform bilanţurilor israeliene.

Ofensiva israeliană a ucis peste 65.000 de oameni în Gaza, potrivit oficialilor palestinieni, şi a provocat devastări şi foamete pe scară largă.

„Nu avem niciun indiciu că ne confruntăm cu un astfel de act (suspendare UEFA)”, a declarat joi pentru Reuters un purtător de cuvânt al Asociaţiei Israeliene de Fotbal, adăugând că echipa naţională se concentrează pe viitoarele meciuri de calificare la Cupa Mondială.

Israelul concurează sub umbrela UEFA, fiind eliminat din Confederaţia Asiatică de Fotbal în 1974 printr-un vot, după ce mai multe ţări au refuzat să joace împotriva sa.

În 1991, UEFA a permis echipei naţionale a Israelului să participe în cadrul fotbalului european. Un an mai târziu, cluburile israeliene au început să apară în competiţiile UEFA. Până în 1994, Israelului i s-a acordat statutul de membru cu drepturi depline al organizaţiei, depăşind statutul său anterior de asociat.