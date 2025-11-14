BREAKING Judecătorii au admis contestația DNA în dosarul rezerviștilor SRI și SIE: Laura Mirela Iusein, Rareș Mihail Cristea și Mihail Aniței ar urma să fie arestați preventiv 30 de zile

Judecătorii au admis contestația DNA în dosarul rezerviștilor SRI și SIE în care omul de afaceri vasluian Fănel Bogos este acuzat și arestat preventiv pentru trafic de influență, dare de mită și șantaj, după ce ar fi încercat să plătească pentru a ajunge la premierul Ilie Bolojan ca să-și rezolve problemele din firma avicolă:

Laura Mirela Iusein (cercetată pentru șantaj și trafic de influență), Rareș Mihail Cristea (cercetat pentru trafic de influență) și Mihail Aniței (cercetat pentru trafic de influență, dare de mită și șantaj) urmează să fie la rândul lor arestați preventiv 30 de zile, conform portalului instanței.

Decizia instanței este definitivă și a fost luată vineri.

Procurorii DNA au făcut, în 5 noiembrie, percheziții care i-au vizat pe fostul general SIE Nicolae Iana, fostul general în rezervă SRI Nicolae Anghel, fostul ofițer SRI Silviu Ularu-Pîrvu și fostul procuror militar DNA Vasile Doană.

Generalul SIE în rezervă Nicolae Iana (trecut în rezervă în 2003), fostul procuror militar DNA Vasile Doană și doi rezerviști din SRI au fost vizați de percheziții făcute de procurorii DNA într-un dosar în care este inculpat omul de afaceri vasluian Fănel Bogos, considerat unul dintre cei mai mari producători din industria avicolă.

Fostul general SIE Nicolae Iană este apropiat de gruparea Horațiu Potra – Călin Georgescu și are relații în țările arabe, potrivit Gândul.

Nicolae Iană a lucrat în trecut și pentru fostul mogul Sorin Ovidiu Vântu, în cadrul companiei Petromservice, externalizată din Petrom, fondată de sindicatul condus de Liviu Luca. Atât Vântu, cât și Luca au fost condamnați penal pentru corupție.

Rețeaua

G4Media și Info Sud-Est au identificat o rețea de firme înființate începând cu anul 2022, al căror numitor comun este Constantin Dănuț Hanț, omul de afaceri din Austria despre care DNA susține că l-ar fi angajat fictiv pe Călin Georgescu, aflat sub control judiciar, pentru a-l sustrage din țară.

Una dintre companii are ca domeniu de activitate fabricarea de armament și muniție, iar o alta are ca obiect construirea de aeronave spațiale civile. Obiectele de activitate ale celorlalte firme sunt, în general, consultanța în afaceri, transport, iar numele altora indică domeniul plasării forței de muncă. Firmele fie nu au activitate, fie au cifre de afaceri mici, fie nu figurează cu bilanțuri depuse la ANAF.

În total, 50 de societăți și persoane din conglomerat sunt împărțite în trei ”straturi”, din care fac parte cetățeni austrieci, ucraineni, moldoveni, turci, germani și români, iar sediile sociale ale firmelor sunt concentrate în trei nuclee principale, exceptând București: Hunedoara, Dolj, Timiș. În unele cazuri, la aceeași adresă își au sediile mai multe firme, conform informațiilor publice din baze de date deschise.

Reporterii G4Media și ISE nu au putut discuta cu reprezentanții firmelor pentru că, în unele cazuri, nu existau date de contact, iar în alte cazuri societățile au ca date de contact, în bazele deschise, același număr de telefon la care nu a răspuns nimeni. În momentul în care vom primi punctul de vedere solicitat îl vom publica.

Totodată, Călin Georgescu, fostul candidat pro-rus la alegerile prezidențiale din noiembrie 2024, susține, într-o postare pe Facebook din 6 noiembrie, că nu-i cunoaște pe Constantin Dănuț Hanț sau Silviu Pîrvu-Ularu, fostul ofițer SRI care apare în stenogramele DNA vorbind despre o angajare fictivă a lui Georgescu. În trecut, Călin Georgescu spunea la fel despre mercenarul fugar Horațiu Potra, pentru ca apoi să recunoască ”o relație solidă”.