Omul de afaceri Florin Bogos, arestat preventiv / E acuzat de trafic de influență, dare de mită și șantaj / Alte 3 persoane din dosar sunt plasate în control judiciar

Judecătorii au dispus arestarea preventivă a omului de afaceri Fănel Bogos, pentru 30 de zile, în dosarul DNA în care sunt vizate acuzațiile de cumpărare de influență, trafic de influență, dare de mită și șantaj.

În cazul altor trei inculpați, a fost instituită măsura controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile.

”În temeiul propunerii Parchetului de pe Înalta Curte de Casație și Justiție – DNA – Serviciul Teritorial Iași (dosarul u.p nr. 44/12/P/2024), instanța a admis arestarea preventivă a inculpatului Bogos Fănel, începând cu data de 6 noiembrie 2025 și până pe 5 decembrie 2025. Acesta, în calitate de recidivist, este acuzat de cumpărare de influență (4 acte materiale) și complicitate la folosirea influenței ori autorității. Implicarea sa în aceste infracțiuni subliniază gravitatea faptelor și necesitatea aplicării măsurii preventive de maximă siguranță. Mandatul de arestare preventivă a fost emis de îndată”, se precizează în sentință.

Pe de altă parte, instanța a respins propunerea DNA de arestare preventivă pentru ceilalți trei inculpați din dosar, dispunând în schimb măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, de la 6 noiembrie 2025 până pe 4 ianuarie 2026. Aceștia sunt:

Iusein Laura-Mirela, fără antecedente penale, cercetată pentru șantaj și trafic de influență.

Cristea Rareș-Mihail, fără antecedente penale, cercetat pentru trafic de influență.

Aniței Mihail, fără antecedente penale, domiciliat în Snagov, jud. Ilfov, cercetat pentru trafic de influență, dare de mită și șantaj.

Cei trei inculpați plasați sub control judiciar sunt supuși unor obligații stricte, menite să asigure buna desfășurare a anchetei și a procesului:

Prezența obligatorie: Să se prezinte la organul de urmărire penală, la judecătorul de cameră preliminară sau la instanța de judecată ori de câte ori sunt chemați.

Informarea asupra locuinței: Să informeze de îndată organul judiciar cu privire la orice schimbare a locuinței.

Prezentarea la supraveghere: Să se prezinte periodic la Biroul de Supravegheri Judiciare din cadrul Inspectoratului General al Poliției București (pentru Iusein și Cristea) sau Inspectoratului Județean al Poliției Ilfov (pentru Aniței).

Interdicția de a părăsi țara: Să nu depășească limita teritorială a României decât cu încuviințarea prealabilă a procurorului.

Restricții de contact: Să nu se apropie de ceilalți inculpați din prezenta cauză și de martorii Ponea Mihai și Bociu Alexandru Nicolae, și să nu comunice cu aceștia direct sau indirect.

Dovada mijloacelor de existență: Să comunice periodic informații relevante despre mijloacele lor de existență.

Focar de salmoneloză și dosar de despăgubire de 13 milioane de lei

Fănel Bogos administrează, prin intermediul unei societăți comerciale, mai multe ferme avicole pe raza județului Vaslui, unde s-ar fi înregistrat încălcări sistematice ale normelor sanitar-veterinare, ceea ce ar fi favorizat manifestarea unor agenți patogeni și boli în rândul efectivelor de păsări, susțin anchetatorii.

„În acest context, în luna septembrie 2024, la nivelul unei ferme ar fi fost confirmat un focar de salmoneloză, pentru care inculpatul Fănel Bogos ar fi întocmit și depus la D.S.V.S.A. Vaslui un dosar de despăgubire pentru compensarea pierderilor cauzate de contaminarea păsărilor fără culpa societății, estimând că i se cuvine o sumă de aproximativ 13 milioane lei”, precizează procurorii DNA.

În contextul neregulilor identificate la fermă, D.S.V.S.A. Vaslui ar fi dispus monitorizarea strictă a activităților de neutralizare a exemplarelor afectate (aproximativ 230.000 de păsări) și ar fi refuzat să aprobe dosarul de despăgubire.

„Astfel, fiindu-i afectate interesele financiare, inculpatul Fănel Bogos ar fi întreprins, cu sprijinul mai multor persoane și cercuri relaționale de influență, demersuri pentru a-l schimba din funcție pe directorul executiv al D.S.V.S.A. Vaslui”, susțin procurorii anticorupție.

Concret, în perioada martie – august 2025, Fănel Bogos ar fi promis și ar fi remis numitului P.U.S. suma de 200.000 de lei, în schimbul căreia acesta ar fi promis că, împreună cu alte persoane, vor apela la persoane din cercul lor relațional de influență, în vederea determinării conducerii Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (A.N.S.V.S.A.), să promoveze în mod ilegal interesele financiare ale societății comerciale respective, potrivit anchetatorilor.