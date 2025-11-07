Ucraina importă din nou gaze naturale prin conducta transbalcanică Grecia – Bulgaria – România – Moldova

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Ucraina a reluat importurile de gaze prin ruta transbalcanică, ce tranzitează Republica Moldova, România și Bulgaria. Decizia a fost luată în contextul atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice ucrainene, înjumătățind producția internă, transmite IPN, citată de Rador.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Ruta transbalcanică leagă de sistemul ucrainean terminalele de gaz lichefiat din Grecia.

Potrivit operatorului de la Kiev, Ucraina a recepționat săptămâna aceasta peste un milion de metri cubi de gaze prin conducta respectivă.

Ea nu a fost utilizată în ultimele două luni, însă reducerea tarifelor de tranzit, aprobată de operatorii din Moldova, România, Grecia și Bulgaria, a făcut posibilă reluarea transportului.

Mai mult, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a Moldovei a aprobat, în octombrie, optimizarea produsului de capacitate „Ruta 1”, reducând cu 50% tarifele de transport, cu scopul consolidării securității energetice regionale și asigurării aprovizionării Ucrainei în sezonul rece.

Ucraina importă zilnic în jur de 24 de milioane de metri cubi de gaze, dintre care 4 milioane din Slovacia, câte 10 milioane din Polonia și Ungaria.